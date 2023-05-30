الجيش الأوكراني: إسقاط 29 مسيرة من 31 أطلقتها روسيا باتجاه كييف

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أعلن الجيش الأوكراني، أنه تمكن اليوم من إسقاط 29 مسيرة من 31 أطلقتها روسيا باتجاه العاصمة كييف.

هجوم روسي واسع على العاصمة كييف

وكشفت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية، تعرض كييف للهجوم الواسع الثالث بالطائرات المسيرة خلال 24 ساعة.

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أوكرانيا تدمر 20 طائرة مسيرة في هجوم روسي

وأكدت مقتل شخص وإصابة 3 نتيجة للهجمات بالمسيرات على كييف، مبينة أن سلاح الجو الأوكراني دمر أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم روسي على العاصمة كييف.

وأشار عمدة كييف إلى تعرض 3 أحياء في المدينة لأضرار جراء سقوط حطام مسيرات انتحارية، وسط انفجارات قوية في حي بيتشيرسك والمدينة تتعرض لهجوم روسي واسع ونطالب بالبقاء في الملاجئ.

وقال مستشار في الرئاسة الأوكرانية: إن تكثيف الهجمات الروسية هدفه إرغام كييف على الشروط الروسية للسلام ومنع هجومنا المضاد.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد يهدف للعودة لحدود 1991 لأوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم.

وبين أن كييف تعمل على تحضير المطارات في أوكرانيا وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة قبل تسلم مقاتلات F16″”.

وأعلن أن الهجوم المضاد الواسع سيؤدي إلى حركة تراجع جديدة للروس من أراضينا، نملك فرص جدية بتحقيق اختراق خلال الصيف بفضل هجوم مضاد وشيك على القوات الروسية.

روسيا: 32 مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو

من ناحية أخرى، كشف موقع زفيزدا التابع لوزارة الدفاع الروسية أن نحو 32 مسيرة شاركت في الهجوم على موسكو.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 5 طائرات مسيرة من أصل 8 هاجمت موسكو، متابعًا أن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا بالطائرات المسيرة استهدف موسكو.