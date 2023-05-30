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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات
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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 204 ريالات
١٠:٤٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه بالأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.59 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 214.12 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 204.39 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 175.19 ، وعيار 14 بـ 136.26 ، وعيار 12 سجل 116.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7265 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1635 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233,585 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.85 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.28 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.50 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.14، وعيار 14 بـ 137.00، وعيار 12 سجل 117.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7304 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,851 ريال.

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