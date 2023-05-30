وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض.
وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد تنفيذي.
- أخصائي قانوني.
- مدير أول عمليات المشروع.
- رئيس قسم القبول والاتصال.
- مدير مناهج الطفولة المبكرة.
- مبرمج ألعاب Manga .
- مساعد إنتاج ألعاب Manga.
- منتج ألعاب Manga.
- مدير تطوير الأعمال.
- مدير مشروع أول.
- مساعد مدير التطوير.
- مدير المخاطر.
- أخصائي أول تجاري.
- مستشار قانوني.
- مدير التصميم.
- 16- مراقب مالي.
- 17- مدير التدقيق الداخلي.
- 18- مدير الجدوى.
- 19- أخصائي التسويق والفعاليات.
- 20- رئيس إدارة الفعاليات.
- 21- مدير المشروع.
- 22- مدير مشروع أول.
- والمزيد…
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طريقة التقديم:
أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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