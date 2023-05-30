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وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم
٠١:٥٠:٣٠ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  مساعد تنفيذي.
  •  أخصائي قانوني.
  •  مدير أول عمليات المشروع.
  •  رئيس قسم القبول والاتصال.
  •  مدير مناهج الطفولة المبكرة.
  •  مبرمج ألعاب Manga .
  •  مساعد إنتاج ألعاب Manga.
  •  منتج ألعاب Manga.
  •  مدير تطوير الأعمال.
  •  مدير مشروع أول.
  •  مساعد مدير التطوير.
  •  مدير المخاطر.
  •  أخصائي أول تجاري.
  •  مستشار قانوني.
  •  مدير التصميم.
  • 16- مراقب مالي.
  • 17- مدير التدقيق الداخلي.
  • 18- مدير الجدوى.
  • 19- أخصائي التسويق والفعاليات.
  • 20- رئيس إدارة الفعاليات.
  • 21- مدير المشروع.
  • 22- مدير مشروع أول.
  • والمزيد…

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طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية الأمير محمد بن سلمان السعودية المملكة مؤسسة مسك مسك

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