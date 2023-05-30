وظائف شاغرة في مجالات عديدة بمؤسسة “مسك”.. المسميات وطريقة التقديم

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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد تنفيذي.

أخصائي قانوني.

مدير أول عمليات المشروع.

رئيس قسم القبول والاتصال.

مدير مناهج الطفولة المبكرة.

مبرمج ألعاب Manga .

مساعد إنتاج ألعاب Manga.

منتج ألعاب Manga.

مدير تطوير الأعمال.

مدير مشروع أول.

مساعد مدير التطوير.

مدير المخاطر.

أخصائي أول تجاري.

مستشار قانوني.

مدير التصميم.

16- مراقب مالي.

17- مدير التدقيق الداخلي.

18- مدير الجدوى.

19- أخصائي التسويق والفعاليات.

20- رئيس إدارة الفعاليات.

21- مدير المشروع.

22- مدير مشروع أول.

والمزيد…

اقرأ أيضا: للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون طريقة التقديم: أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

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