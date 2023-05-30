بالتفاصيل.. الجيش اللبناني يُحرر المواطن المختطف مشاري المطيري

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قناة الإخبارية – منذ قليل- في نبأ عاجل أن مخابرات الجيش اللبناني حررت المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.

وقال الجيش اللبناني، في بيان رسمي “إنه تم تحرير المواطن السعودي المختطف”.

وقال مراسل الإخبارية: عملية الخطف تمت بواسطة سيارتين مسروقتين، وأكد أن المواطن بات بعهدة الجيش اللبناني في منطقة الهرمل.

وأضاف أن الخاطفين كانوا 7 أشخاص، 3 منهم متنكرين بالزي العسكري

في وقت سابق، صرح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن وزارته “ستقوم بواجبها لحماية المواطن السعودي، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب”.

اختطاف أحد المواطنين من وسط بيروت

وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

وكان قد تم نقل المواطن إلى طريق مطار رفيق الحريري الدولي بعد منتصف ليل السبت الماضي، دون أن تُعرف بعد ذلك الوجهة التي نُقل إليها، رغم تولي الأجهزة الأمنيّة عمليّة البحث عنه.

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