قبل الشراء.. تعرف على أهم 10 حيل لغش الأغنام في موسم عيد الأضحى

تواصل – فريق التحرير:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن شراء الأغنام سواء أولئك الذين يشترونها كبيرة أو التي يشترونها صغيرة بغرض التسمين.

ولأن هذه الفترة تعد من أكثر الفترات التي ينشط فيها البحث عن رؤوس الأغنام، فإن الكثير من الأشخاص يقعون ضحية لعملية الغش والخداع.

أهم 10 حيل لغش الأغنام

وحرصت صحيفة “تواصل” على تقديم أفضل الطرق التي يمكن – باتباعها – التفريق بين الأغنام الجيدة وتلك المغشوشة.

1- يجب الابتعاد تمامًا عن الشراء من الباعة الجائلين ويجب الاتجاه للشراء من الأسواق المعتمدة.

2- لا تشتري غنما دون معرفة أصلها والتأكد من كون صاحبها راعٍ جيد فالكثير من الأشخاص يستسهلون في إطعام الأغنام القمامة.

3- عليك أن تفحص الغنم جيدًا قبل الشراء وأن تراعي أنها مطابقة لشروط الأضحية ولا يوجد بها أي عيوب.

4- بعض العلامات الظاهرة تكون موجودة على الأغنام ويمكن ملاحظتها بسهولة، لذا انتبه جيدًا حتى لا يخدعك الشخص.

5- ومن بين العلامات التي تشير إلى صحة الغنم هي عدم وجود سوائل حول فتحة الشرج ما يعني أنه لا يوجد إسهال.

6- انظر إلى عيون “الغنم” جيدًا وانتقِ أكثرها لمعانًا وإشراقًا وابعد عن تلك التي تظهر عيونها وكأنها “رمادية” أو تميل للنعاس.

7- افحص الغنم للتأكد من كونها ممتلئة باللحم وليست مجرد عظام ويظهر هذا واضحًا في الكتف.

8- انظر بعينيك جيدًا في الأغنام وانتقِ أنشطها وأكثرها حركة؛ فبالتأكيد ستكون خالية من الأمراض.

9- يفضل دائمًا أن تختار الغنم التي تكون “اللية” متناسقة مع الحجم، بمعنى لا تشتري غنمًا تكون لديها اللية كبيرة بينما حجم جسمها قليل والعكس.

10 – افحص الفم جيدًا وانظر إلى الأسنان وتناسقها، فكلما كانت الأسنان متناسقة دلّ ذلك على صحة “الغنم” وتوافقها مع شروط الأضحية.

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