توضيح من التأمينات بشأن صرف راتب التقاعد قبل عيد الأضحى

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف رواتب التقاعد شهريًا.

جاء ذلك ردًا على استفسار عما إذا كان سيتم صرف راتب شهر يونيو قبل عيد الأضحى كحاله استثنائية؟

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم صرف المعاشات والمستحقات التأمينية لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي”.

ومن المرجح أن يوافق عيد الأضحى 28 يونيو 2023، ليكون ذلك قبل يومين فقط من حلول شهر يوليو.

اقرأ أيضًا:

نحو 819 ألف متقاعد بمعاش في المملكة.. وهذه المناطق بالصدارة

صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي