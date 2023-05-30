إصابة عشرات الفلسطينيين وتفجير منزل بالضفة واقتحام جنود الاحتلال “الأقصى”

تواصل – واس:

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إصابة 46 فلسطينيًا بجروح وحالات اختناق

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن نحو 46 فلسطينيًا أصيبوا بجروح مختلفة وحالات اختناق، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم عسكر قضاء مدينة نابلس.

وفي مدينة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، وفجرت إحدى المنازل، وألحقت دمارًا بمنازل أخرى بعد أن عبثت بمحتوياتها.

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مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال

وترافق مع ذلك الاعتداء على فلسطينيين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الاسعاف من الدخول إلى المخيم.

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

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