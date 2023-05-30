سر تراجع تحويلات الوافدين في المملكة.. حصار “اقتصاد الظل” بالمقدمة

تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج، بنحو 22.2 % في الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت بيانات “ساما”، بلوغ إجمالي تحويلات الوافدين، 39.8 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، مقابل 52.07 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

وتراجعت تحويلات الوافدين في إبريل الماضي بنسبة 27.3%، على أساس سنوي، إلى 9.92 مليارات ريال.

وذلك مقابل 13.65 مليار ريال، في الشهر المماثل من العام الماضي.

وزادت تحويلات المقيمين في شهر إبريل 2023 بنسبة 3.4% مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق..

حيث بلغت 9.59 مليارات ريال في مارس الماضي.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية

وعزا اقتصاديون التراجع إلى عدد من الأسباب من بينها، التقدم في تحجيم اقتصاد الظل إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها المملكة.

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وقال المتخصص في مجال السياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، إن التراجع في تحويلات الوافدين بالمملكة يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها المملكة عبر مختلف مبادرات وبرامج رؤية 2030.

وأشار إلى أن تلك الإصلاحات تسعى إلى تقليص أجنحة اقتصاد الظل ومحاصرته، وذلك عبر:

– معالجة تحديات التهرب الضريبي والتستر التجاري.

– اكتشاف مواطن الخلل.

– زيادة كفاءة الجهاز الضريبي.

– استثمار المنصات الرقمية غير التقليدية والذكاء الصناعي لتحقيق ذلك.

لكن الشهري شدد على استمرار المراقبة على التحويلات المالية التي تتم وفق طرق غير نظامية.

وقال لصحيفة “الرياض”: “هناك نجاحات كبيرة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية..

وتابع أن ذلك تحقق بفضل المنظومة المتكاملة التي تعمل لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها”.

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3 أسباب للتراجع

من جهته، عزا رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة، عبد الرحمن خالد الشريف: العديد من الأسباب لتراجع تحويلات الوافدين بالمملكة يأتي في طليعتها:

– تحجيم اقتصاد الظل:

الذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة.

وذلك عبر محاربة التستر، وترقية المدفوعات الرقمية، وتنظيم سوق العمل، ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

– تغير نمط معيشة المقيمين بالمملكة:

تعدد خيارات الإنفاق الشخصي لهم، في ظل مرونة أنظمة العمل التي تتيح الإجازات الكافية للاستمتاع بمنتجات الطفرة الكبيرة في قطاعي السياحة والترفيه.

– إتاحة قنوات استثمارية مغرية لهم.