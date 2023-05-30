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هاشتاق “العلاقة مع الله سبحانه” يتصدر الترند.. ومغردون: “التودد إليه غاية العز والرفعة”

هاشتاق “العلاقة مع الله سبحانه” يتصدر الترند.. ومغردون: “التودد إليه غاية العز والرفعة”

هاشتاق “العلاقة مع الله سبحانه” يتصدر الترند.. ومغردون: “التودد إليه غاية العز والرفعة”
١٠:٢٧:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “العلاقه_مع_الله_سبحانه” الترند في المملكة، صباح اليوم، في الوقت الذي تداول فيه مغردون العديد من التغريدات الإيمانية والمؤثرة.

وقالت مغردة: “عندما نشعر بوحدة أو نحزن أو نظلم، نصرخ نبكي، الله يعلم حجم آلامنا، الله يعلم بالنوايا، الله عادل في أخذ حق المظلوم.

وأضافت أخرى: “مريحة تلك العلاقة التي في ظاهرها غيبية لا ترى ولكنها راسخة في قلوبنا ونؤمن بوجوده هو الله وحده لا شريك له”.

الإخلاص لله

وقال مغرد آخر: ينبغي للعبد أن يدرك أنه لا نجاة له من غفلته ولا نجاة له من النار وصدأ القلوب كمثل الإخلاص لله، فهو الخالق الرازق، وعلى المرء أن يجتهد لينزع عن قلبه الران وما اقترف من الخطايا والآثام التي غشيت قلبه من جراء الذنوب والآثام فأصبح أسود .

وتابع مغرد رابع قائلاً: “إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا عرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله، وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية العلاقة مع الله المملكة هاشتاق

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