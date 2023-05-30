11 يونيو القادم.. المملكة تستضيف أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بمشاركة 23 دولة

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تستضيف المملكة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء”.

وخلال المدة من 11 – 12 يونيو 2023م، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تنظم وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية المؤتمر.

ويأتي تنظيم المملكة للمؤتمر، بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية وعدد من الجهات الحكومية.

نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية

ومن المتوقع أن يُحدث المؤتمر نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لكونه أكبر تجمعٍ عربيٍ صينيٍ للأعمال والاستثمار.

مشاركة 23 دولة وأكثر من 2000 متخصص

كما يأتي المؤتمر المرتقب، بمشاركة 23 دولة وأكثر من 2000 مشارك من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

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ويتطلع الجميع إلى التعاون والاتفاق على مبادرات مشتركة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، بما يسهم في المضي قدماً نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة.

وفي تصريحات له أمس، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية تمتد لأكثر من 2000 عام.

المؤتمر يحظى باهتمامٍ كبير من قيادة المملكة

وأضاف أنه بحكم هذه العلاقات الراسخة والعريقة، يأتي مؤتمر الأعمال العربي الصيني امتدادًا لهذه العلاقات المتينة، حيث يحظى باهتمامٍ كبير من قيادة المملكة.

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وبين أنه من دون شك أن العلاقات السعودية الصينية تنامت بشكل خاص بعد زيارة خادم الحرمين إلى الصين في عام 2017م، والزيارتين التاريخيتين لسمو ولي العهد إلى العاصمة بكين في عامي 2016 و 2019م.

وأشار إلى أن التجارة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية وصلت لمستويات مميزة خلال الفترات السابقة.

حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية حوالي 1.6 تريليون ريال “430 مليار دولار” في عام 2022م بنمو نسبته 31% مقارنةً بالعام 2021م.

الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية

كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 13.1 تريليون ريال “3.5 ترليون دولار” في العام 2022م.

وأكّد أن المملكة تُعد الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية، حيث تشكل حوالي 25% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدول العربية.

الشريك التجاري الأول للمملكة

وتُعد جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأول للمملكة بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي 400 مليار ريال “106 مليارات دولار” في عام 2022م وبنمو بلغ حوالي 30% عن العام 2021م.

التعاون والشراكة بين الدول العربية والصين

ويأتي المؤتمر تتويجًا للتطور غير المسبوق في التعاون والشراكة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، لنشهد اليوم مرحلة استثنائية من التكامل.

وخاصةً بعد القمم السعودية الصينية والعربية الصينية والخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض في ديسمبر من العام الماضي.

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مبادرات وبرامج ومشاريع التحول الاقتصادي

وتستند تلك العلاقة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، والتي تتكامل مع مبادرات وبرامج ومشاريع التحول الاقتصادي التي أعلنت عنها بعض الدول العربية.