الشروط ورابط التقديم.. “الغذاء والدواء” تُعلن عن برنامج التدريب التعاوني الصيفي

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، عن برنامج التدريب التعاوني للفصل الصيفي لعام 2023م.

وأوضحت أنها تُولي اهتمامًا مستمرًا لرفع مستوى المعرفة والمهارة للمتميزين من الطلاب وتمكينهم من الموائمة بين الحصيلة العلمية والمهارات المهنية.

وأضافت أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والخريجين لسوق العمل، وذلك بإعطائهم الفرصة للالتحاق في برنامج التدريب التعاوني.

شروط القبول

1 – التفرغ الكامل للتدريب.

2 – إتمام فترة التدريب كاملة.

3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

4 – أن يكون التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج.

الوثائق المطلوبة

1 – السيرة الذاتية.

2 – صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

3 – خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج “مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب”.

تفاصيل الوظيفة

– مكان الوظيفة: المملكة.

– المستوى المهني: طالب/ متدرّب.

طريقة التقديم

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن التقديم في برنامج التدريب التعاوني متاح عن طريق هذا الرابط: ( اضغط هنا).