منها مكة والرياض.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على 11 منطقة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من استمرار الحالة الممطرة السابعة عشر وفرص هطولها خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح غد الأربعاء.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أن تتمركز الحالة الممطرة على مناطق حائل والمدينة ومرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة، خاصة الطائف وشرقها مع فرصة سيول وحبات برد.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر

وأضاف أن الحالة المطرية تكون من خفيفة إلى متوسطة وتمتد إلى أجزاء متفرقة من مناطق الشمالية والجوف وتبوك والقصيم والرياض، تسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة.

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد طول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وبين أن الحالة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.