“الخثلان” يوضح أهم الأدعية المسنونة النافعة للمريض

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أهم الأدعية المسنونة النافعة للمريض بمشيئة الله تعالى.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها الله عز وجل سببًا في علاج الكثير من المرضى.

دعاء جامع للمرضى

وأضاف أن من ضمن هذه الأدعية ما ورد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعًا يجده في جسده منذ أن أسلم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: “بسم الله” ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر”.

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تحصين الأطفال اقتداء بسنة الرسول

وبين في الوقت ذاته، أن الأطفال عمومًا يُحصَّنون بما كان النبي يُحصّن به الحسن والحسين، ومن ذلك أن يقول لأولاده “أعيذكم بكلمات الله التامّة من شر ما خلق”.

أو يقول “أعيذكم بكلمات الله التامّة، من كل شيطان وهامّة، ومن كل عين لامّة”، وإن جمع بينهم فهو أفضل، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك مع أذكار الصباح والمساء.

تحصين الأطفال يكون بالتعويذ

ولفت إلى أن التحصين يكون بالتعويذ، أن يعيذهم بالله تعالى وبكلماته التامّة من شر ما خلق، وإذا أراد أن يسمي شرورًا معينة فالأمر في هذا واسع.