هاشتاق “المواطن السعودي” يتصدر الترند.. ومغردون: “نتوقع عودته للوطن”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “المواطن السعودي”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات عن واقعة اختطاف مواطن في لبنان.

وقال مغرد: “عاجلاً أم آجلاً المواطن السعودي المخطوف ستعود إليه حريته ويعود لأهله؛ فنحن في بلد بالرغم من كل شيء مؤسساتنا الأمنية الوطنية قدمت في مواجهتها للاجرام والمجرمين وفي كشفها للجرائم وتصديها لعمليات الخطف إنجازات مضيئة وبسرعة قياسية”.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة.. وزير الداخلية اللبناني: سنقوم بواجبنا لحماية المواطن السعودي

نتوقع عودته للوطن

وأضاف آخر: “بإذن الله بيرجع المواطن السعودي لأحضان وطنا العظيم، وعملية الخطف اللي نفذها هو حزب الله لأنه كان في منطقتهم وهم معروفين بجرائمهم”.

وتابع مغرد ثالث: “كلي ثقة في الحكومة السعودية باستعادة المواطن السعودي”، بينما أضاف رابع قائلاً: الخاطف سيُدان عاجلاً أو اجلاً، وبمشيئة الله سيظهر المواطن بعد تحريره ليدلي بالحقيقة.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. اختطاف موظف بالخطوط الجوية السعودية في بيروت وطلب فدية 400 ألف دولار

تفاصيل الواقعة

وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت عن تفاصيل خطف المواطن بعد فقدان الاتصال معه عند الساعة الرابعة صباح الأحد بعد خروجه من أحد المقاهي في منطقة البيال.

وكشفت صحيفة ” الجديد” عن أن مواطناً من المملكة يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية منذ سنوات اختطف في بيروت.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على اختطاف مواطن في بيروت

وزير الداخلية اللبناني

من جانبه أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن المواطن المختطف بخير، والقضية دقيقة جدًا.

وأوضح في مداخلة مع قناة “العربية”، أنه يجري التواصل مع سفير المملكة، وليد بخاري، لإطلاعه على ما يلزم من تفاصيل،

مؤكدًا أن هذه القضية غير مقبولة لأنها تمس بعلاقة لبنان مع المملكة والدول العربية.

اقرأ أيضًا:

رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان