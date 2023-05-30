مع تعليق الدراسة.. منصة مدرستي الحل العصري البديل للمعلمين والطلاب

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مع الإعلان عن تعليق الدراسة وتطبيق الدراسة عن بُعد لأسباب طارئة، كما يحدث في حالات هطول الأمطار، تتجه الأنظار إلى منصة “مدرستي” للمتابعة عبرها.

وتلجأ الإدارات التعلمية بالمناطق والمحافظات إلى الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي عند تعذر الحضور بسبب الأحوال الجوية.

إذ تحرص وزارة التعليم على انضباط العملية التعليمية، والاستمرار في إعطاء الدروس للطلاب عبر المنصة التعليمية، التي برز الاعتماد عليها بشدة خلال السنوات الأخيرة.

وتعود البداية إلى ما قبل ثلاثة أعوام، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، بعد أن لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية في ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة.

كانت البداية مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعارًا آخر، والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.

وشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

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أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يستفيدون من المنصة

وبات يستفيد من المنصة منذ ذلك الوقت أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).

واعتمدت الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.

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الدخول إلى منصة مدرستي

ويتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:

-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

-الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا)

-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.

-الدخول إلى الفصول الافتراضية.

-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.

-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.

-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.

ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:

– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا

– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.

-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.

– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.

-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.

-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.

-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.

-أدخل كلمة مرور جديدة.

-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.

-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.