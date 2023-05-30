صباح اليوم.. شاهد الأجواء الماطرة في مشعر عرفات شرق مكة

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استمرارًا للحالة المطرية وتقلبات الطقس، شهد مشعر عرفات، شرق مكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء، أجواءً ماطرة بتكون السحب الركامية بكثافة مع فرصة هطول أمطار.

أجواء ماطرة في مشعر عرفات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأجواء الماطرة والسحب التي غطت سماء مشعر عرفات وسط توقعات بتساقط أمطار غزيرة على مكة المكرمة.

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سيول في مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على جميع المناطق

📍فيديو

اجواء ماطرة جميلة في

مشعر عرفات شرق #مكه_الان

الثلاثاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

30 مايو 2023م

عدسة | فيصل الكبكبي

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. pic.twitter.com/CZ6jpRxqrk — طقس (@tqqs) May 30, 2023

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصادهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.