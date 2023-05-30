بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي قبل موسم الحج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.

وفسحت الوزارة بدءًا من 1 إلى 8 من ذي القعدة الحالي، حوالي 333 ألف رأس من الأغنام، و10 آلاف رأس من الإبل حتى الآن.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إن الإرساليات الحيوانية الواردة خلال موسم الحج تأتي من عدة دول.

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أكثر من مليون و500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول أكثر من مليون و500 ألف رأس من المواشي خلال موسم الحج.

منها ما يقارب مليون رأس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وعبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وأضاف، أن الدور الأهم لوزارة البيئة والمياه والزراعة هو أن تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل.

ولذلك تحرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها لتأمين الإرساليات الحيوانية.

ويتم على الفور إجراء عمليات الكشف الظاهري والمخبري على الإرساليات.

إضافة إلى التأكد من سلامتها صحيًا وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.

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تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي بمكة المكرمة

وأكد الخليف، جاهزية خطط إدارة الأسواق والمسالخ في تهيئة وجاهزية مسالخ وأسواق المواشي والخضار والفواكه بالعاصمة المقدسة من الناحية الفنية والتشغيلية، والتأكد من وفرة المنتجات الحيوانية والزراعية، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

وأشار إلى أن الجميع يسعى وفق خطة محكمة منذ بداية الموسم وحتى نهايته، وأن ذلك يأتي بهدف بذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.