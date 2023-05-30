هاشتاق “تعليق الدراسة” يتصدر الترند.. ومغردون: “سيول من الليل”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “تعليق الدراسة” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تداول مغردون وطلاب تغريدات للمطالبة بتعليق الدراسة الحضورية.

تعليق الدراسة

وقالت مغردة: “لما وزارة التعليم تعلّق الدراسة بمدينة مُعيّنة كل أهالي المدن الثانية يقدحون من راسهم ويعلقون الدراسة من كيفهم.. أقولكم شعب مُتماسك ومُتضامن بطريقة رهيبة”.

وقال آخر: “قد تنتابك مخاوف وهموم حول مستقبلك، ولكنها تتلاشى عندما تتمعن في قوله تعالى “أليس الله بكافٍ عبده” فتعلم يقينا أن الدنيا لله، وأن الرزق من الله، وأن مستقبلك بيد الله وحده”.

وتابع: “لا عليك إلا أن تحمل همًا واحدًا وهو كيف ترضي الله، فإنك إن أرضيت الله؛ رضي عنك وأرضاك وكفاك”.

واستكمل مغرد قائلاً: “أهل حائل علقو.. الجو غبار يخرع”.

وقال مغرد : “هل تعليق الدراسة في جازان كلها ويشمل الجامعة؟ أو فقط طلاب التعليم غير الجامعي؟ أو كما أفاد بعضهم جامعة جازان ليس هناك تعليق الدراسة.. لا أدرى هل هو صحيح هذا الكلام إذا كان صحيح الأودية تسيل كلها وتحديدا بيش والقري التابع لها وادي الجارة والحلة والقرى حولها كوبري، سيول من الليل”.

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سيول في مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على جميع المناطق

طقس اليوم

وتشهد العديد من مناطق المملكة طقسًا غير مستقر، صباح اليوم، حيث تواصلت سقوط الأمطار على بعض المناطق بينما كان الغبار والأتربة هو السائد في مناطق أخرى.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.