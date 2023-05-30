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توضيح جديد من حساب المواطن بشأن استقدام العاملة المنزلية
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توضيح جديد من حساب المواطن بشأن استقدام العاملة المنزلية

توضيح جديد من حساب المواطن بشأن استقدام العاملة المنزلية

توضيح جديد من حساب المواطن بشأن استقدام العاملة المنزلية
٠٧:٢٤:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن مجددًا، أن استقدام العاملة المنزلية لا يؤثر على استحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن؛ حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

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موعد إيداع دفعة يونيو

وفي إفادة سابقة، حدد حساب المواطن، الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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