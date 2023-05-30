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غدًا.. انتهاء مبادرة إلغاء غرامات المخالفين لأنظمة الجمارك
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غدًا.. انتهاء مبادرة إلغاء غرامات المخالفين لأنظمة الجمارك

غدًا.. انتهاء مبادرة إلغاء غرامات المخالفين لأنظمة الجمارك

غدًا.. انتهاء مبادرة إلغاء غرامات المخالفين لأنظمة الجمارك
٠٧:٣٨:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

وأوضحت الزكاة والضريبة أن انتهاء مدة المبادرة سيكون غدًا الأربعاء 31 مايو الجاري 2023م.

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مبادرة إلغاء الغرامات

وأضافت الهيئة أن المبادرة تتضمن:

1-إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

2- التأخر في السداد.

3- التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

4- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

5- غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

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شروط الاستفادة من المبادرة

كما نوهت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون:

-المكلف مسجلًا في النظـام الضريبي.

– أن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة.

– ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المسـتحقة.

– إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

– أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدت أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

وحثت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك:

-إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها.

– خطوات تقسيط المستحقات المالية.

التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة.

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