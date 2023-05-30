محافظ الأحساء: القطاع الخاص يشكل 80% من الاستثمارات المحلية

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أكد محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن القطاع الخاص بالأحساء سيشكل أكثر من 80% من الاستثمارات المحلية الموجودة بالمحافظة.

2.7 مليار ريال مشاريع بالأحساء

وقال، خلال استضافته في إحدى القنوات التلفزيونية، إن الأثر الاقتصادي للمشاريع في المحافظة منذ منتصف عام 2022 وحتى اليوم بلغ 2.7 مليار ريال.

وأضاف أنها موزعة بين مشاريع حديثة، وأخرى متعثرة جرى تصحيح مسارها.

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244 رخصة تعدين و300 مصنع قائم

وأوضح أن هناك أكثر من 244 رخصة تعدين قائمة، وأكثر من 300 مصنع قائم قابل للتوسع، وأن نسبة إشغال المخططات الصناعية وصلت إلى 95%.

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ضخ أكثر من 25 مشروعًا

وأشار إلى أن التركيز يجري حاليًا على البيوت الريفية، حيث سيتم ضخ أكثر من 25 مشروعًا.

إلى جانب رفع نسبة بيع التمور التي تستحوذ فيها الأحساء على 10% من مبيعات المملكة الإجمالية للتمور.

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دور القطاع الخاص

وأكد على أن القطاع الخاص سيشكل أكثر من 80% من الاستثمارات المحلية الموجودة بالمحافظة.

واستعرض محافظ الأحساء المشاريع التنموية المُستدامة بالمحافظة، والممكنات الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، التي تجعل منها واحدة من أهم المحركات الاقتصادية السعودية في زيادة المحتوى المحلي غير النفطي