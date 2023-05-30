انتبه.. قد لا تتمكن من تناول قهوة الصباح بسبب هذه الظاهرة

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قد لا يتمكن كثير من الناس على تناول قهوة الصباح كعادتهم كل يوم، وذلك بسبب أحداث مناخية قاسية واسعة النطاق، قد تؤثر سلبًا على الاقتصادات المحلية، وأماكن زراعة البن.

ظاهرة النينيو وتناول القهوة

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير، أمس الاثنين، أن ظاهرة الطقس، المعروفة بالنينيو، التي تحدث بشكل طبيعي، والتي تستمر عادة من تسعة أشهر إلى عام، تؤدي إلى تغيير مواعيد المطر ودرجات الحرارة الطبيعية.

وفي بعض الأوقات، يمكن أن تخلق ظروف قاسية مثل الجفاف أو هطول الأمطار بشكل استثنائي، تأثيرًا سلبيًا على أشجار القهوة، حيث يُزرع كثير منها في مناطق متأثرة بالفعل بتغير المناخ.

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أعراض ظاهرة النينيو

ووفقا لآخر حديث صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، في مارس الماضي، “قد تحدث ظاهرة نينيو، العام الجاري، وستسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة في، الأشهر المقبلة.

وذلك بعد ثلاث سنوات متتالية من ظاهرة النينيو العنيدة والمطولة بشكل غير عادي والتي أثرت على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار في أجزاء مختلفة من العالم”.

ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحدث ظاهرة النينيو على “خلفية تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي يزيد من درجات الحرارة العالمية، ويؤثر على أنماط هطول الأمطار الموسمية، ويجعل طقسنا أكثر تطرفا”.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن التأثيرات السلبية لظاهرة النينيو تتفاقم بسبب تغير المناخ على المدى الطويل، وهو أمر يثير قلق مزارعي البن، والأمن الغذائي بشكل عام.

وذكرت الصحيفة أن بعض المواقع الرئيسية لإنتاج البن يمكن أن تشهد ظروفًا مناخية غير مناسبة لزراعة البن، وهذه التأثيرات قد تختلف في دولة واحدة.

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التأثير على محصول القهوة

وقال أحد علماء المناخ للصحيفة إن ظاهرة النينيو، التي قد تتسبب في ظروف حارة وجافة بشكل غير عادي في مناطق زراعة القهوة، قد تؤثر على محصول القهوة.

وأشارت دراسة، نُشرت في مارس، إلى أن “الانحرافات الكبيرة” عن ظروف النمو المثلى لأرابيكا وروبوستا “تؤخذ كمؤشر على أن مناطق زراعتها في ظل تغير المناخ، إما في الوقت الحالي أو في المستقبل، غير مناسبة لزراعة البن”.

وقال كبير الاقتصاديين ومحللي السلع في البنك الدولي، جون بافيس، للصحيفة إن ظاهرة النينيو يمكن أن تؤثر على مناطق العالم المسؤولة عن إنتاج كمية كبيرة من الإمدادات العالمية من قهوة الروبوستا، مثل البرازيل وفيتنام التي تنتج، على سبيل المثال، أكثر من نصف إمدادات الروبوستا في العالم.

وأضاف ديفيس أنه إذا قللت ظاهرة النينيو بشدة من إنتاجية البن وجودته، فقد ينتهي الأمر بالمستهلكين إلى دفع أسعار أعلى.

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