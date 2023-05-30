تفاصيل جديدة.. وزير الداخلية اللبناني: سنقوم بواجبنا لحماية المواطن السعودي

تواصل – فريق التحرير:

صرح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن وزارته “ستقوم بواجبها لحماية المواطن السعودي، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب”.

اختطاف أحد المواطنين من وسط بيروت

وفي وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

وكان قد تم نقل المواطن إلى طريق مطار رفيق الحريري الدولي بعد منتصف ليل السبت الماضي، دون أن تُعرف بعد ذلك الوجهة التي نُقل إليها، رغم تولي الأجهزة الأمنيّة عمليّة البحث عنه.

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جهود السفارة السعودية

وقد أفادت السفارة السعودية في لبنان، عبر بيان نشرته على حسابها في “تويتر”، بتلقيها بلاغاً من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد 8 من ذي القعدة 1444 الموافق 28 من مايو 2023.

وأضاف البيان: “تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عز وجلّ أن يعيده لذويه سالماً”.

وفي السياق، صدرت توجيهات لموظفي السفارة السعودية في بيروت بعدم الخروج للشارع خلال هذه الفترة.

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تطمينات من وزير الداخلية اللبناني

وعن الضمانات أو آلية تنفيذ هذه التطمينات التي يعلن عنها في كل مرة تتعرض لها المملكة للخطر من لبنان، قال الوزير مولوي في تصريحات خاصة لـ”عكاظ”:

“كما قدمنا التطمينات في قضية الكبتاجون وقمنا بجهد كبير وتمكنا من إلقاء القبض وضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى الخليج العربي والمملكة..

مؤكدًا على القيام بواجباتهم “من أجل حماية المواطن السعودي وكل المواطنين العرب على الأراضي اللبنانية”.

وتابع: “التطمين يكون بجدية العمل وجدية التحقيق، فكل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحدت جهودها..

وقد تواصلت شخصياً مع قائد الجيش لرصد الاتصالات من كل المناطق التي ظهرت فيها إشارة من هاتف المواطن السعودي المخطوف..

وبناء على جدية العمل من قبل السلطات الأمنية اللبنانية وجدية المحاسبة بعد ذاك، سيؤدي ذلك إلى بسط الأمن وتأمين الأمان للمواطنين السعوديين والعرب على الأراضي اللبنانية وستضمن مصداقيتنا وجدية عملنا”.

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الهدف من عملية الاختطاف

وحول ما إذا كانت العملية سياسية والمقصود بذلك جهات حزبية معينة أو عملية فردية، قال: “لم يتأكد لنا أن العملية أهدافها سياسية، ولكننا سنتابع العملية بكل دقة وحرفية حتى نصل إلى كشف كل الملابسات ونضعها أمام الجميع بشفافية”.

وكان مولوي قد أعلن خلال متابعته لمجريات الحادثة أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة في بيروت وليد بخاري.

وكذلك ومع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، معتبراً أن ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسياً.

وأكد “أن سلطات البلاد تعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان”.

وفي التفاصيل التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية وفقاً للوزير مولوي، فإن هاتف المواطن السعودي المختطف رُصد في أكثر من منطقة ببيروت.

كما نفى الوزير مولوي صحة الكلام عن رصد إشارة للجهاز على طريق منطقة البقاع.

وأشار إلى أن الهدف من عملية الاختطاف لم تُكشف حتى الساعة، كما أن لا معلومات عن مكان وجود المواطن المختطف.

تواصل المواطن مع السفير في لبنان

وكان المواطن قد غادر أحد المطاعم في منطقة البيال، ويقود مركبة بلوحة لبنانية ومسجلة باسمه، واختفى أثره على طريق مطار بيروت خلال توجهه إلى منزله في منطقة دوحة عرمون.

وتشير المعلومات إلى أن المواطن تواصل برسائل حول مبلغ الفدية (400 ألف دولار).

وأرسل رسائل صوتية للسفير وآخر تحديد لموقع جواله كان في الضاحية الجنوبية.

ويتوقع أن ينقل إلى بعلبك حيث يخصص حي الشراونة الى منطقة التفاوض لاستلام الفدية.