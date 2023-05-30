الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تفاصيل جديدة.. وزير الداخلية اللبناني: سنقوم بواجبنا لحماية المواطن السعودي
8 علاجات طبيعية للحروق أثناء الطهي
منها تعزيز صحة القلب.. تعرف على أهم فوائد السباحة العضوية والنفسية
سيول في مكة والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على جميع المناطق
رقم قياسي جديد.. أسرع “عملية تصويت” بالتاريخ تنتهي في 30 ثانية
أمطار غزيرة وسيول تعرقل المرور وتقطع الكهرباء بعدة أحياء

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

8 علاجات طبيعية للحروق أثناء الطهي

8 علاجات طبيعية للحروق أثناء الطهي

8 علاجات طبيعية للحروق أثناء الطهي
٠٥:٢٧:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نتعرض في كثير من الأحيان خلال طهي الأطعمة إلى الإصابة بالحروق، مما يسبب تهيجا وحكة وإن لم يتم التدخل السريع قد يتطور الحرق لأعراض أكثر ألماً.

علاج الحروق أثناء الطهي

وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يوصي بها الأطباء، ومن ذلك:

1-الماء البارد

يعد الماء البارد أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها، من خلال غسل منطقة الحرق لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ثم غسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.

2-الكمادات الباردة

يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، يمكن تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر

3-الصبار

تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، نظرًا لأن الصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا، يجب وضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرًة على المنطقة المصابة

4-العسل

قد يساعد العسل في التئام الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا، حيث يعد العسل مضادًا للالتهابات ومضاد طبيعي للبكتيريا والفطري

علاج ندبات الحروق

وهناك أطعمة أخرى تساعد في علاج ندبات الحروق؟!. بحسب موقع “هيلث لاين”، ومنها:

1 – الفانيليا

يمكنك استخدام مستخلص الفانيليا لعلاج الحرق فوراً، ستشعر بألم شديد لكنه سرعان ما يهدأ الحرق مما يخفف الألم لاحقاً.

استخدم قطنة نظيفة مغمسة في خلاصة الفانيليا السائلة ثم امسح المنطقة التي تعرضت للحرق.

2- الحليب البارد

الحليب هو منتج متوفر في كل بيت، ويمكنك الاستعانة به لتهدئة الحروق بعد وقوعها مباشرةً، كل ما عليك القيام به هو أن تأخذ كمية محدودة من الحليب في وعاء وقم بغمس المنطقة التي تعرضت للحرق لمدة 15 دقيقة.

3 – أكياس الشاي الأسود

تحتوي أكياس الشاي الأسود على حمض التانيك الذي يساعد على تهدئة الحروق، تحتاج إلى اثنين أو ثلاثة أكياس شاي وضعهم على منطقة الحرق.

4 – زيت جوز الهند والليمون

زيت جوز الهند غني بفيتامين “ه” والأحماض الدهنية، كما أن لديه خصائص مضادة للفطريات وللبكتيريا من ثم تحمي الحروق من التقاط أي عدوى، ولعلاج الجلد المحترق، كل ما عليك القيام به هو مزج بضعة ملاعق من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من الليمون وتدليك الجلد بلطف

الكلمات الدلالية:
االكمادات الحروق الحليب الصبار العسل الفانيليا الماء البارد حروق الطهي علاج الحروق في المنزل علاج حروق الطهي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. استقبال حافل وضخم لـ«خادم الحرمين» بالكويت

بالفيديو.. استقبال حافل وضخم لـ«خادم الحرمين» بالكويت

٠٦:٥٦ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠١٦
بعد انتهاء المناورة الختامية.. «رعد الشمال» تكشف القدرات القتالية للقوات المُشتركة

بعد انتهاء المناورة الختامية.. «رعد الشمال» تكشف القدرات القتالية للقوات المُشتركة

١١:١٣ م، الخميس، ١٠ مارس ٢٠١٦
نصحت بإبعاد الأطفال.. «الصحة» تحذِّر الحجاج من إصابات العين عند رمي الجمرات

نصحت بإبعاد الأطفال.. «الصحة» تحذِّر الحجاج من إصابات العين عند رمي الجمرات

١١:٢٦ م، السبت، ١٠ سبتمبر ٢٠١٦
«صحة عسير»: تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية

«صحة عسير»: تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية

٠٧:٥٢ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *