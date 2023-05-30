8 علاجات طبيعية للحروق أثناء الطهي

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نتعرض في كثير من الأحيان خلال طهي الأطعمة إلى الإصابة بالحروق، مما يسبب تهيجا وحكة وإن لم يتم التدخل السريع قد يتطور الحرق لأعراض أكثر ألماً.

علاج الحروق أثناء الطهي

وهناك بعض العلاجات الطبيعية التي يوصي بها الأطباء، ومن ذلك:

1-الماء البارد

يعد الماء البارد أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها، من خلال غسل منطقة الحرق لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ثم غسل المنطقة المحروقة بالماء والصابون المعتدل.

2-الكمادات الباردة

يساعد وضع ضمادة باردة أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، يمكن تطبيق الضغط على فترات تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، حاول ألا تستخدم الكمادات شديدة البرودة لأنها قد تهيج الحرق أكثر

3-الصبار

تشير الدراسات إلى أن الصبار فعال في التئام الحروق من الدرجة الأولى إلى الثانية، نظرًا لأن الصبار مضاد للالتهابات ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا، يجب وضع طبقة من هلام الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرًة على المنطقة المصابة

4-العسل

قد يساعد العسل في التئام الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيًا، حيث يعد العسل مضادًا للالتهابات ومضاد طبيعي للبكتيريا والفطري

علاج ندبات الحروق

وهناك أطعمة أخرى تساعد في علاج ندبات الحروق؟!. بحسب موقع “هيلث لاين”، ومنها:

1 – الفانيليا

يمكنك استخدام مستخلص الفانيليا لعلاج الحرق فوراً، ستشعر بألم شديد لكنه سرعان ما يهدأ الحرق مما يخفف الألم لاحقاً.

استخدم قطنة نظيفة مغمسة في خلاصة الفانيليا السائلة ثم امسح المنطقة التي تعرضت للحرق.

2- الحليب البارد

الحليب هو منتج متوفر في كل بيت، ويمكنك الاستعانة به لتهدئة الحروق بعد وقوعها مباشرةً، كل ما عليك القيام به هو أن تأخذ كمية محدودة من الحليب في وعاء وقم بغمس المنطقة التي تعرضت للحرق لمدة 15 دقيقة.

3 – أكياس الشاي الأسود

تحتوي أكياس الشاي الأسود على حمض التانيك الذي يساعد على تهدئة الحروق، تحتاج إلى اثنين أو ثلاثة أكياس شاي وضعهم على منطقة الحرق.

4 – زيت جوز الهند والليمون

زيت جوز الهند غني بفيتامين “ه” والأحماض الدهنية، كما أن لديه خصائص مضادة للفطريات وللبكتيريا من ثم تحمي الحروق من التقاط أي عدوى، ولعلاج الجلد المحترق، كل ما عليك القيام به هو مزج بضعة ملاعق من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من الليمون وتدليك الجلد بلطف