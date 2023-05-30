منها تعزيز صحة القلب.. تعرف على أهم فوائد السباحة العضوية والنفسية

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تُعدّ السباحة واحدة من أهم الرياضات التي تتعدد فوائدها لصحة الجسم على الصعيدين العضوي والنفسي، خاصةً عند الانتظام في ممارستها.

فأثناء ممارسة السباحة تتحمل المفاصل المختلفة في الجسم الحد الأدنى من العبء، وجهاز الدوران يقوم ببذل جهد مستمر ومعتدل.

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أهمية السباحة للبدن والنفس

والسباحة من أفضل الوسائل النافعة للبدن والنفس، ومن طريف ما يُذكر أن نحويًا صعد سفينة فسمع ربان السفينة يصيح بأعلى صوته: “ارفعوا الشراعُ يا أيها البحارة” هكذا قالها.

فقال النحوي للربان: ألا تعرف النحو؟ قال: لا، فقال النحوي: فاتك نصف عمرك!

فهبت عاصفة هزت السفينة حتى ارتفعت الأمواج وتلاطمت، فقال الربان للنحوي: أتعرف السباحة؟ قال: لا، فقال الربان: فاتك عمرك كله!

ونتناول في التقرير التالي، أهم فوائد السباحة، وفقًا لموقع “ويب طب”.

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فوائد السباحة

المجهود المبذول أثناء ممارسة السباحة بشكل صحيح قد يُساعد على:

1 – تعزيز صحة القلب

أحد فوائد السباحة أنها تُعزز صحة القلب، وذلك لأن السباحة تحتاج إلى الجهد وهذا الجهد يزيد من ضربات القلب التي تزيد من تدفق الدم للجسم، وهذا يُعدّ جيد لتقوية عضلة القلب.

كما أن السباحة تُساهم على تقليل ضغط الدم وجعله ضمن المستوى الطبيعي، وهذا أيضًا يُعزز صحة القلب.

2 – تحسين قدرة الرئتين

إن التمرين المستمر للسباحة وخاصةً السباحة التي تتطلب البقاء تحت الماء لفترة مُحددة يُساهم بشكل كبير على تحسين قدرة الرئتين واستجاباتها للمتغيرات من حولها، وهذا التحسن لا يكون مرةً واحدة وإنما بالتدرج.

هذه الفائدة غالبًا تكون مفيدة بشكل خاص لمرضى الربو، فهم بحاجة كبيرة لتقوية الرئتين وزيادة قوة تحملهما.

3 – التخفيف من آلام الظهر

بما أن الجسم يفقد وزنه بالماء فإن الضغوطات على الظهر ستزول، لذا عند السباحة لا يشعر الأشخاص بآلام الظهر التي كانوا يُعانون منها مُسبقًا.

هذه الفائدة تُعدّ مؤقتة، لكنها تُعدّ مريحة لمن يُعانون من تلك الآلام.

4 – زيادة الكتلة العضلية وتقويتها

من فوائد السباحة أنها تزيد الكتلة العضلية وخاصةً بمنطقة الأكتاف والساقين، وذلك لأن مقاومة الماء تحتاج إلى بذل جهد معتدل من العضلات اليدين والساقين للقدرة على الحركة في الماء، وهذا أيضًا يجعل العضلات أقوى وأكثر مرونة.

5 – الإسهام في خفض الوزن.

6 – مقاومة الشيخوخة.

7 – تحسين عمل المفاصل.

8 – تحسين الحالة المزاجية مثل غيرها من الرياضة، وخصوصًا بسبب الشعور بالطفو المهدئ.

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ما المعدات التي يجب أخذها إلى المسبح؟

يجب أخذ مجموعة من المعدات الهامة إلى المُسبح لممارسة هذه الرياضة، ومن هذه المعدات:

زجاجة المياه:

إذ يجب الحرص على الشرب أثناء السباحة، كما هو الحال في أي تدريب آخر للياقة البدنية، فالجسم يفقد السوائل. ينصح بالشرب كل ربع ساعة إلى 20 دقيقة.

سدادات الأذن:

هي ليست إلزامية، لكن الكثيرين يستخدمون سدادات الأذن لتخلص من أمر دخول الماء للأذن الذي يُسبب عدم الارتياح وأحيانًا الالتهابات في الأذن إن كان المسبح ملوث.

المناشف:

إن المناشف القطنية الطويلة مهمة جدًا، حيث يجب وضعها على الجسم فور الخروج من المسبح منعًا من الإصابة بنزلات البرد.

سلبيات وأضرار السباحة

بالرغم من فوائد السباحة للجسم إلا أن للسباحة بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن أبرز هذه السلبيات الآتي:

1 – صعوبة الوصول إلى النبض السريع للقلب مثل التمارين الرياضية أو رياضة الدراجات الهوائية ولذلك يراها البعض أقل إثارة من الرياضة التي تتطلب جهدًا أكبر.

2 – صعوبة اتباع حمية غذائية مع السباحة، فغالبًا تؤدي السباحة لزيادة الشهية بسبب التغير في الحرارة وحاجة الجسم لتدفئة نفسه، وهذا يُسبب زيادة تناول الطعام، ما يُقلل فرص نجاح الحمية.

3 – التعرض لبعض الإصابات، لكنها تكون قليلة مقارنةً مع غيرها من الألعاب الرياضية حيث من السهل للغاية تفاديها.

4 – توتر العضلات، لأن الجهد تحت الماء يكون قليلًا جدًا.

5 – الإصابة بالنزلات البرد، إذ أن التغيرات في درجات الحرارة بعد الدخول في الماء تؤدي لذلك.

6 – تحسس العينين، وذلك في حال كان ماء المُسبح ملوث ويحتوي على كميات كبيرة من الكلور.

7 – الغرق، هذه السلبية نادرة جدًا إلى أنه في حال الإصابة بالدوار رغم إتقان السباحة قد يؤدي إلى الغرق.