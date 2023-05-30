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رقم قياسي جديد.. أسرع “عملية تصويت” بالتاريخ تنتهي في 30 ثانية

رقم قياسي جديد.. أسرع “عملية تصويت” بالتاريخ تنتهي في 30 ثانية

رقم قياسي جديد.. أسرع “عملية تصويت” بالتاريخ تنتهي في 30 ثانية
٠٣:٣٢:٣١ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لم يقف الناخبون في طوابير طويلة كما هو مشهور في الانتخابات، فالأمر كله لم يتعد 30 ثانية لتنتهي أسرع عملية تصويت في التاريخ.

في الانتخابات البلدية الإسبانية، سجل الناخبون السبعة المسجلون في قرية فيلارويا بمقاطعة لاريوخا شمالي إسبانيا، رقمًا قياسيًا جديدًا بعد إتمام عملية التصويت خلال أقل من 30 ثانية.

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عملية التصويت تنتهي في 30 ثانية

وبعد 29 ثانية و52 جزءًا من مئة من الثواني فقط، أصبحت “فيلارويا” أول قرية تنتهي من عملية التصويت في إسبانيا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وحطم الناخبون السبعة المسجلون في قرية “فيلارويا” رقمهم القياسي السابق الذي بلغ 32 ثانية.

وفي حديثه لوسائل إعلام إسبانية، قال رئيس البلدية الحالي، سلفادور بيريز، “لا أعرف ما إذا كنت سأحصل على جميع الأصوات السبعة، لكن من شبه المؤكد أنني سأفعل”.

وأوضح أن سكان فيلارويا “مدربون جيدا” ومستعدون للإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح صناديق الاقتراع.

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التنافس مع قرية إسبانية أخرى

واعترف رئيس البلدية الذي يتولى المنصب منذ عام 1973، أن الناخبين بالقرية “ربما كانوا مدفوعين بشعور من التنافسية مع قرية إسبانية أخرى لديها ثلاثة ناخبين مسجلين فقط”.

والأحد، صوت الإسبان في انتخابات بلدية ومحلية تعد بمثابة اختبار وطني لرئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها، وفقا لـ”فرانس برس”.

وشملت الانتخابات كل البلديات الـ8131، أي 35.5 مليون ناخب، والحكومات المحلية في 12 من أصل 17 منطقة إسبانية ذات حكم ذاتي، بما يشمل حوالى 18.3 مليون ناخب.

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