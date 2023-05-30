الأفضلية للمواطنين.. “روشن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدد من الفروع

أعلن شركة روشن للتطوير العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: