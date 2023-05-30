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الأفضلية للمواطنين.. “روشن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدد من الفروع
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الأفضلية للمواطنين.. “روشن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدد من الفروع

الأفضلية للمواطنين.. “روشن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدد من الفروع

الأفضلية للمواطنين.. “روشن” تعلن عن توفر وظائف شاغرة بعدد من الفروع
٠٣:٠٠:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة روشن للتطوير العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، مع ملاحظة أن أفضلية التوظيف للمواطنين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أول ، مركز الخليج للأبحاث.
  2. المدير المساعد للشؤون القانونية.
  3. أخصائي مشتريات.
  4. مدير ، MEP.
  5. مدير أول ، إدارة العقود.
  6. مدير رؤى المستهلك.
  7. متخصص ، تجربة العملاء.
  8. أخصائي أول ، ضمان جودة تجربة العملاء.
  9. مهندس أول ، إنشاءات.
  10. والمزيد ..

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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عن شركة روشن

روشن هي شركة تطوير عقارية وطنية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، توفر أسلوب حياة عصري، وفق أرقى المعايير لمواطني المملكة.

وتهدف إلى المساهمة في تطوير القطاع العقاري في المملكة من خلال خطط طموحة للتوطين وخلق فرص العمل.

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