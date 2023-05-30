أمطار غزيرة وسيول تعرقل المرور وتقطع الكهرباء بعدة أحياء

تواصل – فريق التحرير:

هطلت، أمس الاثنين، أمطار رعدية غزيرة على العديد من المناطق، منها نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار غزيرة وسيول

وتسببت الأمطار الغزيرة، في جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وامتدت الحالة المطرية إلى مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وكانت السماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وتحديداً في حفر الباطن.

اقرأ أيضاً:

في حين نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنورة.

عرقلة حركة المرور

وتسببت الأمطار على عسير وجازان في إرباك وعرقلة الحركة المرورية بالعديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى انقطاعات في خدمة الكهرباء بمحافظة الدرب ، كما شهدت منطقة عسير امطار يقطت على محافظة المجاردة

في سياق متصل، فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان سد وادي جازان؛ لتخفيض منسوب المياه، بعد وصول المخزون إلى 40.562.500 م3، بتصريف 6.66 م3/ث، والاستفادة منها في تغذية الآبار على امتداد مجرى الوادي.

اقرأ أيضاً: