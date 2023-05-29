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الأحد المقبل.. تكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله في جدة
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الأحد المقبل.. تكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله في جدة

الأحد المقبل.. تكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله في جدة

الأحد المقبل.. تكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله في جدة
٠٢:٣٦:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يرعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة الأحد المقبل حفل جمعية (خيركم) لتحفيظ القرآن بجدة لتكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله، وذلك بفندق هيلتون جدة.

تكريم حفظة كتاب الله

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي، أن رعاية محافظ جدة لحفل الجمعية للاحتفاء بحفظة كتاب الله، تأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى.

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جهود جمعيات تحفيظ القرآن

وأضاف عبدالعزيز حنفي أن العديد من جمعيات ومعاهد ومراكز القرآن الكريم حول العالم تزور جمعيات تحفيظ القرآن بالمملكة للاستفادة من برامجها وتغبطها على الرعاية الكريمة والدعم الذي يوليه ولاة الأمر.

كذلك عبّر المهندس حنفي عن شكره لسمو محافظ جدة، على رعايته لبرامج الجمعية المختلفة، مثمّناً متابعة سموه وحرصه على تكريم حفظة كتاب الله.

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القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة كتاب الله جدة جمعية خيركم حفظة كتاب الله

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