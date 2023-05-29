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على المكشوف.. أمريكا تتوعد رئيس دولة بسبب مكافحته للشذوذ
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على المكشوف.. أمريكا تتوعد رئيس دولة بسبب مكافحته للشذوذ

على المكشوف.. أمريكا تتوعد رئيس دولة بسبب مكافحته للشذوذ

على المكشوف.. أمريكا تتوعد رئيس دولة بسبب مكافحته للشذوذ
٠٢:٤٣:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وافق الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني على إصدار قانون لمكافحة الشذوذ الجنسي في أوغندا، يبدأ هجوم أممي وأمريكي وأوروبي على موسيفيني.

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عقوبات أمريكية

وتوعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا، تشمل منع دخول المساعدات إليها، فيما أدانت الحكومة البريطانية بشدة توقيع رئيس أوغندا لمشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية، ووصفته بـ”المخالف لحقوق الإنسان”.

حقوق الإنسان

من جانبها، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم أمس الإثنين عن “استياءها لرؤية مشروع القانون الصارم والتمييزي يدخل حيز التنفيذ، على عكس الدستور والمعاهدات الدولية”، والذي يمهد الطريق “لانتهاكات منهجية لحقوق المثليين” حسب بيانها.

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وفي هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، ويعاقب القانون على “أفعال المثلية الجنسية” بالسجن مدى الحياة، وذلك منذ صدور قانون يعود إلى فترة الاستعمار البريطاني.

الكلمات الدلالية:
أوغندا دولة أفريقية عقوبات أمريكية مكافحة الشذوذ الجنسي

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