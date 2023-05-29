في دقائق معدودة.. إنهاء إجراءات رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بماليزيا

تواصل – فريق التحرير:

تقدم مبادرة طريق مكة خدماتها النوعية وإنجازها السريع من مطار كوالالمبور الدولي بمملكة ماليزيا في مدة وجيزة لا تتجاوز الدقائق المعدودة للرحلة الواحدة.

وأسهم ذلك في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتذليل أي تحديات قد تواجه الحجاج، وسهلت إجراءات إنهاء سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444، حسب “واس”.

محطات رحلة ضيوف الرحمن

وتبدأ أولى محطات المستفيدين من مبادرة طريق بأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم، والحصول على تأشيرة الحج، ثم إصدار بطاقة صعود الطائرة وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع.

اقرأ أيضا:

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من إندونيسيا متجهة إلى المملكة

إنهاء إجراءات الدخول

عقب ذلك يتم إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالة المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات قبل الإقلاع من مطارات بلدانهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطة الوصول في جدة والمدينة المنورة.

وبعد وصول ضيوف الرحمن إلى الصالة المخصصة للمبادرة في المملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، تسلّم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى انتظارها في محطات الوصول.