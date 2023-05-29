حادث مروع في الرياض.. المركبة تحطمت ووفاة قائدها (فيديو متداول)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق وقوع حادثا مروعا على طريق أبو بكر مع طريق الثمامة في الرياض.

حادث مروع بالرياض

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “كل شي عن الرياض”، في “تويتر”، تحطم المركبة تماماً ووفاة قائدها بسبب السرعة الجنونية.

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مطالبات بتغليظ العقوبات

وعلق مغردون على المقطع محذرين من خطورة السرعة الجنونية وقال: ” صاحب حساب فوارس الجزيرة “الله يرحمه ويغفر له، ويجب على المرور تغليظ العقوبات على المخالفين والمستهترين بالأنظمة المرورية مثل مصادرة المركبة والسجن لا يقل عن سنة وعدم استخراج رخصة قياده لمدة خمس سنوات، وعدم إصدار له أي تأمين على أي مركبة طوال فترة العقوبة، وإن شاء الله بعد هذه العقوبات يتحسن الوضع، شوراعنا مخيفة”.

وغرد فيصل العلي بقوله: “ليس السرعة فقط ، أيضا طريق أبي بكر الصديق له سلبيات في التصميم تشكل مخاطر على المحلات وعلى المشاة، الحمدالله ما دخل بالمحطه كانت المصيبه أعظم”.

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