الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
على المكشوف.. أمريكا تتوعد رئيس دولة بسبب مكافحته للشذوذ
الأحد المقبل.. تكريم 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله في جدة
في دقائق معدودة.. إنهاء إجراءات رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بماليزيا
مستشار أسري يحذر من سلوك سلبي يدمر الحياة الزوجية
حادث مروع في الرياض.. المركبة تحطمت ووفاة قائدها (فيديو متداول)
طوابير على “الشنغن” وبيان عاجل من الداخلية الكويتية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

طوابير على “الشنغن” وبيان عاجل من الداخلية الكويتية

طوابير على “الشنغن” وبيان عاجل من الداخلية الكويتية

طوابير على “الشنغن” وبيان عاجل من الداخلية الكويتية
٠١:٥٨:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير منصور العتيبي، بأنه لا يوجد أي جديد حول التطورات بشأن إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن

وفي الوقت نفسه، دعا العتيبي المواطنين الراغبين في السفر، إلى تقديم طلباتهم مبكرا لتفادي مشكلات التأخير في اصدار التاشيرة، مشيرا إلى التواصل المستمر مع السفارات، حسب “القبس”.

نرفض التعامل غير اللائق

وقال العتيبي، على هامش احتفال السفارة الأذربيجانية بيومها  الوطني: “أصدرنا بياناً للكويتيين الراغبين في السفر بأنه يفضل تقديم الطلبات مبكراً”.

وأضاف: “وفي المقابل، لا نقبل وقوف المواطنين الكويتيين في طوابير للحصول على التأشيرة إو التعامل معهم بشكل غير لائق، وهذه الأمور غير مقبولة بالنسبة لنا، وإذا كانت هناك ملاحظات دائما نحن على تواصل مستمر مع السفارات”.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. إضراب عام لموظفي الخطوط الكويتية غدًا

الطلاب في بريطانيا

من جهتها، كشفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، عن تفاصيل اجتماع مع فريق عمل مركز التأشيرات البريطاني، تطرق إلى التأشيرات الطلابية.

ولفتت لويس إلى أنه: “ستتم زيادة المواعيد الخاصة بالتأشيرات الطلابية اعتبارا من آخر يوليو المقبل، تيسيرا على الطلاب”، واستطردت: “لا داعي للقلق أو التوتر فالسفارة على أتم استعداد لاستقبالهم وتقديم كل المساعدات الممكنة”.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت تأشيرة شنغن سفر الكويتيين طوابير الشنجن وزارة الداخلية الكويتية

مواد ذات صلة

المزيد
أهم10.. قرارات مجلس الوزراء.. أرباح أرامكو وموعد وزمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أهم10.. قرارات مجلس الوزراء.. أرباح أرامكو وموعد وزمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

١٠:١٥ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢
مؤسسة النقد تعلن ضوابط وتعليمات إعادة جدولة التمويل العقاري

مؤسسة النقد تعلن ضوابط وتعليمات إعادة جدولة التمويل العقاري

٠٦:٣١ م، الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦
“الأرصاد” تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق حتى التاسعة مساءً

“الأرصاد” تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الرياض وعدة مناطق حتى التاسعة مساءً

٠١:٣١ م، الأثنين، ٣١ مارس ٢٠١٤
«ديلي تليجراف» تسلط الضوء على مواصفات أبراج كدي بمكة «الأضخم بالعالم»

«ديلي تليجراف» تسلط الضوء على مواصفات أبراج كدي بمكة «الأضخم بالعالم»

٠٨:١٢ م، الأربعاء، ٢٧ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *