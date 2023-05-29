طوابير على “الشنغن” وبيان عاجل من الداخلية الكويتية

تواصل – فريق التحرير:

صرح نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير منصور العتيبي، بأنه لا يوجد أي جديد حول التطورات بشأن إعفاء الكويتيين من تأشيرة الشنغن

وفي الوقت نفسه، دعا العتيبي المواطنين الراغبين في السفر، إلى تقديم طلباتهم مبكرا لتفادي مشكلات التأخير في اصدار التاشيرة، مشيرا إلى التواصل المستمر مع السفارات، حسب “القبس”.

نرفض التعامل غير اللائق

وقال العتيبي، على هامش احتفال السفارة الأذربيجانية بيومها الوطني: “أصدرنا بياناً للكويتيين الراغبين في السفر بأنه يفضل تقديم الطلبات مبكراً”.

وأضاف: “وفي المقابل، لا نقبل وقوف المواطنين الكويتيين في طوابير للحصول على التأشيرة إو التعامل معهم بشكل غير لائق، وهذه الأمور غير مقبولة بالنسبة لنا، وإذا كانت هناك ملاحظات دائما نحن على تواصل مستمر مع السفارات”.

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الطلاب في بريطانيا

من جهتها، كشفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، عن تفاصيل اجتماع مع فريق عمل مركز التأشيرات البريطاني، تطرق إلى التأشيرات الطلابية.

ولفتت لويس إلى أنه: “ستتم زيادة المواعيد الخاصة بالتأشيرات الطلابية اعتبارا من آخر يوليو المقبل، تيسيرا على الطلاب”، واستطردت: “لا داعي للقلق أو التوتر فالسفارة على أتم استعداد لاستقبالهم وتقديم كل المساعدات الممكنة”.