تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة الجوف، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، ، واستمرارها عن بعد، بفرع الجامعة في القريات، من خلال نظام “البلاك بورد”.

تقارير الأرصاد

وقالت الجامعة، في بيان، شاركته عبر حسابها الرسمي على :”تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الثلاثاء 10-11-1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) بفرع الجامعة في (القريات)”.

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إدارة التدريب بعسير

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، للفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصة ” التدريب الإلكتروني”.

التدريب التقني بالمدينة

وقررت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، تعليق التدريب الحضوري بالمنشآت التدريبية بمحافظات ‫ينبع‬، وبدر‬، والمهد،‬ والعيص‬ اليوم الثلاثاء ليكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.