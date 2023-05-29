الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم
وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟
إيلون ماسك يزور الصين لهذه الأسباب
توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين
شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال
رائدا الفضاء يختتمان التجارب العلمية بمشاركة تفاعلية مع 12 ألف طالب في مختلف مدارس المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم
٠١:٢٢:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت جامعة الجوف، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، ، واستمرارها عن بعد، بفرع الجامعة في القريات، من خلال نظام “البلاك بورد”.

تقارير الأرصاد

وقالت الجامعة، في بيان، شاركته عبر حسابها الرسمي على :”تويتر”: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تحويل الدراسة لهذا اليوم الثلاثاء 10-11-1444هـ عن بعد من خلال (نظام البلاك بورد) بفرع الجامعة في (القريات)”.

اقرأ أيضا:

تعليق الدراسة الحضورية في ظهران الجنوب.. غدًا

إدارة التدريب بعسير

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، للفترتين الصباحية والمسائية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عبر منصة ” التدريب الإلكتروني”.

التدريب التقني بالمدينة

وقررت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، تعليق التدريب الحضوري بالمنشآت التدريبية بمحافظات ‫ينبع‬، وبدر‬، والمهد،‬ والعيص‬ اليوم الثلاثاء ليكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم تعليق الدراسة الحضورية توقعات الأرصاد جامعة الجوف حالة الطقس نظام البلاك بورد

مواد ذات صلة

المزيد
«السجون»: تمكين «الحجاج الموقوفين» من إتمام المناسك

«السجون»: تمكين «الحجاج الموقوفين» من إتمام المناسك

٠١:٢٢ ص، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٦
قائد مركبة يسير عكس الاتجاه ويتعمد صدم المركبات ودورية الشرطة (فيديو صادم)

قائد مركبة يسير عكس الاتجاه ويتعمد صدم المركبات ودورية الشرطة (فيديو صادم)

٠٨:٤٨ م، الثلاثاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
شاهد.. أول ظهور لـ تويوتا هايلكس 2016 الجديدة كلياً

شاهد.. أول ظهور لـ تويوتا هايلكس 2016 الجديدة كلياً

٠٧:٠٩ م، الأثنين، ٠٤ مايو ٢٠١٥
موجز الظهيرة: إعلان لائحة الاستقدام الجديدة خلال أيام.. ولجنة عاجلة لمعاينة أضرار السيول بجازان

موجز الظهيرة: إعلان لائحة الاستقدام الجديدة خلال أيام.. ولجنة عاجلة لمعاينة أضرار السيول بجازان

١٢:٤٩ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *