يستهدف أمريكا.. كوريا الشمالية تعلن إطلاق قمر صناعي تجسسي في هذا الموعد

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أبلغت كوريا الشمالية، دولة اليابان، أمس الإثنين، باعتزامها إطلاق قمر اصطناعي في الفترة ما بين 31 مايو و 11 يونيو، كما أبلغت المنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق القمر الصناعي.

مناطق الخطر

وفي الوقت نفسه، تعتزم كوريا الشمالية، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، بينما قالت بيونج يانج إنها ستحدد منطقة الخطر البحري التي قد تسقط فيها الأجسام خلال هذه الفترة، حسب وكالة أنباء كيودو اليابانية

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تغريدة عبر تويتر إنه سيتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى ذات صلة ويدعو إلى ضبط النفس، حسب “الشروق”.

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وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.