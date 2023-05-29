الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل
يستهدف أمريكا.. كوريا الشمالية تعلن إطلاق قمر صناعي تجسسي في هذا الموعد
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف.. اليوم
وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟
إيلون ماسك يزور الصين لهذه الأسباب
توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل

شاهد.. جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل

شاهد.. جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل
٠١:٤٣:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل بمنطقة الجوف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، من خلال حساب أبوجراح طقس دومة الجندل

جريان شعيب الحوش

وأظهر مقطع فيديو جريان وتدفق المياه بشعيب الحوش، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على كل من سكاكا وصبيا.

ووثقت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في صبيا وبرق شديد يضيء سماء سكاكا.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أمطار غزيرة في قلوة وعوالق ترابية في ينبع البحر

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة حالة مطرية دومة الجندل شعيب الحوش

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. خطوات تركيب جهاز تبريد مياه الخزان للتخفف من الحرارة

بالفيديو.. خطوات تركيب جهاز تبريد مياه الخزان للتخفف من الحرارة

٠٨:٣٠ م، الأربعاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٧
«وَمِن آياتِهِ يُريكُمُ البَرقَ خَوفًا وَطَمَعًا».. تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري بالحرم المكي

«وَمِن آياتِهِ يُريكُمُ البَرقَ خَوفًا وَطَمَعًا».. تلاوة خاشعة للشيخ الدوسري بالحرم المكي

٠١:٣٨ ص، الثلاثاء، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٠
شاهد.. لحظة انهيار ثلج متراكم على أحد الأسطح فوق المارّة بتركيا

شاهد.. لحظة انهيار ثلج متراكم على أحد الأسطح فوق المارّة بتركيا

٠٨:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٥ يناير ٢٠١٦
فيديو | لحظات سقوط البراميل المتفجرة على قرى حلب

فيديو | لحظات سقوط البراميل المتفجرة على قرى حلب

١٢:٣٠ ص، السبت، ٢٨ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *