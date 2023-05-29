شاهد.. جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان شعيب الحوش غرب دومة الجندل بمنطقة الجوف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، من خلال حساب أبوجراح طقس دومة الجندل



جريان شعيب الحوش

وأظهر مقطع فيديو جريان وتدفق المياه بشعيب الحوش، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على كل من سكاكا وصبيا.

ووثقت المقاطع، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في صبيا وبرق شديد يضيء سماء سكاكا.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد إلى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. أمطار غزيرة في قلوة وعوالق ترابية في ينبع البحر