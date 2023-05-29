الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟
إيلون ماسك يزور الصين لهذه الأسباب
توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين
شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال
رائدا الفضاء يختتمان التجارب العلمية بمشاركة تفاعلية مع 12 ألف طالب في مختلف مدارس المملكة
قريبًا.. واتساب يطرح ميزة مشاركة الشاشة في أنظمة أندرويد

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟

وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟

وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟
٠١:٢٠:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يتفاجيء البعض أحيانا بانتفاخ العيون، ربما يكون ذلك نابعا من طول السهر والإجهاد الشديد.

أيضا ربما تنتفخ العيون، بسبب بعض العادات الخاطئة الأخرى، لكن تساعد بعض الطرق في الحد من انتفاخ العيون ومنها:

علاج انتفاخ العين:

1-أكياس الشاي: تساعد مضادات الأكسدة والكافيين الموجود في الشاي في تضييق الأوعية الدموية وشد الجلد، وبالتالي القضاء على الانتفاخات، لذا ينصح بوضع أكياس الشاي الباردة على العين وتركها لمدة 5 إلى 10 دقائق.

2- الكمادات الباردة: من أبسط وأسهل الطرق الفعالة لتخفيف انتفاخ العيون، لأنها تحد من تدفق الدم للمنطقة المتورمة، مما يساهم في القضاء على الالتهابات.

3- عجين الكركم : يمكن صنع العجين بمزج الكركم مع قليل من الماء حتى يتكون لديك عجين يسهل تطبيقه، ويترك هذا العجين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وعندما يجف يتم شطفه بالماء، ولكن يجب الحرص على عدم دخوله في العين.

4- جل الصبار: لأنه يحتوي على العديد من المركبات التي تجعله مفيد للجلد والبشرة، وهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ، ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

5- بياض البيض: من الأشياء المتوفرة في المنزل التي تساعد في علاج انتفاخ العيون، ويترك لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم يشطف بماء دافىء، ولكن لا بد من تجنب ملامسته للعين.
6- تطبيق قطرة تطهير العين: إذا كان السبب في انتفاخ العين هو تلوثها بالأتربة أو ميكروبات، فالحل الأفضل هو استخدام قطرة مطهرة للعين، حيث تساهم في تخليصها من أي تلوث يؤدي لانتفاخها.

اقرأ أيضا

5 علامات في العين تكشف عن الإصابة بالسكري من النوع2

الكلمات الدلالية:
انتفاخ العيون بياض البيض صحة وطب علاج العيون

مواد ذات صلة

المزيد
بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

بلجيكا تغلق مصنع “كيندر” بسبب الإصابات بالسالمونيلا

٠٢:٠٧ ص، السبت، ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
الحوثي يستولي على نادي ضباط الشرطة في صنعاء لتحويله لمشروع مليشياوي

الحوثي يستولي على نادي ضباط الشرطة في صنعاء لتحويله لمشروع مليشياوي

٠١:٢١ ص، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠٢٣
تبدأ بــ6%.. مقترح بفرض رسوم على تحويلات الوافدين

تبدأ بــ6%.. مقترح بفرض رسوم على تحويلات الوافدين

٠٨:٤٧ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠١٦
«الصحة»: لم نتواصل مع الشيخ الزنداني بخصوص عقار «كورونا»

«الصحة»: لم نتواصل مع الشيخ الزنداني بخصوص عقار «كورونا»

٠١:٣٥ م، الأثنين، ٣١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *