وسائل علاجية للحد من انتفاخ العيون.. ماذا عن أكياس الشاي وبياض البيض؟

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يتفاجيء البعض أحيانا بانتفاخ العيون، ربما يكون ذلك نابعا من طول السهر والإجهاد الشديد.

أيضا ربما تنتفخ العيون، بسبب بعض العادات الخاطئة الأخرى، لكن تساعد بعض الطرق في الحد من انتفاخ العيون ومنها:

علاج انتفاخ العين:

1-أكياس الشاي: تساعد مضادات الأكسدة والكافيين الموجود في الشاي في تضييق الأوعية الدموية وشد الجلد، وبالتالي القضاء على الانتفاخات، لذا ينصح بوضع أكياس الشاي الباردة على العين وتركها لمدة 5 إلى 10 دقائق.

2- الكمادات الباردة: من أبسط وأسهل الطرق الفعالة لتخفيف انتفاخ العيون، لأنها تحد من تدفق الدم للمنطقة المتورمة، مما يساهم في القضاء على الالتهابات.

3- عجين الكركم : يمكن صنع العجين بمزج الكركم مع قليل من الماء حتى يتكون لديك عجين يسهل تطبيقه، ويترك هذا العجين لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وعندما يجف يتم شطفه بالماء، ولكن يجب الحرص على عدم دخوله في العين.

4- جل الصبار: لأنه يحتوي على العديد من المركبات التي تجعله مفيد للجلد والبشرة، وهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ، ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

5- بياض البيض: من الأشياء المتوفرة في المنزل التي تساعد في علاج انتفاخ العيون، ويترك لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم يشطف بماء دافىء، ولكن لا بد من تجنب ملامسته للعين.

6- تطبيق قطرة تطهير العين: إذا كان السبب في انتفاخ العين هو تلوثها بالأتربة أو ميكروبات، فالحل الأفضل هو استخدام قطرة مطهرة للعين، حيث تساهم في تخليصها من أي تلوث يؤدي لانتفاخها.

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