إيلون ماسك يزور الصين لهذه الأسباب

تواصل – وكالات:

ألمحت تقارير نشرتها وكالات أنباء، إلى اعتزام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لمنصة التواصبل الاجتماعي “تويتر”، زيارة الصين قريبا.

فرع تسلا في شنغهاي

وحسب مصادر أشارت إليها وكالة “رويترز”، يزور ماسك الصين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، في أول زيارة منذ 3 سنوات.

ويلتقي ماسك بمسؤولين صينيين رفيعي المستوى، كما ينوي زيارة مصنع شركة “تسلا” في شنغهاي، حسب “CNBC عربية”.

وتعد الصين هي ثاني أكبر أسواق Tesla بعد أمريكا، كما أن مصنعها في شنغهاي هو أكبر مركز إنتاج تابع لشركة السيارات الكهربائية.

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سحب سيارات تسلا من الصين

وفب وقت سابق، أعلنت شركة “تسلا” سحب كافة سياراتها التي بيعت في الصين بسبب عيب في المكابح والتسارع مما قد يزيد من مخاطر الاصطدام والسلامة.

وأوضحت أنها ستنشر إصلاحًا برمجيًا لإصلاح أكثر من 1.1 مليون سيارة صنعت في شنغهاي في الفترة من يناير 2019 وحتى أبريل من هذا العام، إلى جانب بعض الموديلات المستوردة إلى الصين.

ويستخدم نظام الكبح المتجدد في سيارات “تسلا” والذي يستخدم الطاقة الناتجة عندما يرفع السائقون قدمهم عن دواسة الوقود لإبطاء السرعة عن طريق إرسال الطاقة الإضافية إلى بطارية السيارة لشحنها.