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شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال
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شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال

شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال

شاهد.. استأجر غرفة في فندق واكتشف بها أمرًا لا يخطر على بال
١٢:٤٩:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق واقعة صادمة من داخل غرف أحد الفنادق.

ممر سري

وأظهر الفيديو أن أحد الأسخاص استأجر غرفة كبيرة في فندق- لم يتم الكشف عن اسمه أو في أي بلد- لكنه تفاجأ بوجود ممر هروب سري داخل الدولاب.

وقال ناشر الفيديو :” هذا الشخص استأجر فندق وبعد التدقيق انصدم من تصميم الغرفة اللي حجزها وكان فيها ممر سري غريب يطلعك على مكان خارجي”.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اندهاشهم من هذا الممر السري الغريب، فيما عبّر البعض عن خوفهم من غرف الفنادق بعد مشاهدة هذا الفيديو.

جريمة في فندق بمكة

على جانب آخر، كان أحد فنادق مكة المكرمة، شهد جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطنان جزائريان.

وألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على زائر من الجنسية الجزائرية لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهروب من الموقع.

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وأضافت أن الشخصين توفيا، فيما تم إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأعرب الاتحاد الجزائري لوكالات السياحة والأسفار عن أسفه للفاجعة الأليمة، التي أودت بحياة المعتمرين اللذين ينحدران من ولاية قسنطينة شرق الجزائر.

المشتبه به يعالح في مستشفى للأمراض

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، صلاح الدين تومي، إن المشتبه به البالغ من العمر 40 سنة كان يخضع للعلاج في مستشفى للأمراض العقلية بواد العثمانية في ميلة قبل سفره إلى البقاع المقدسة.

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وأضاف أنه أبدى تصرفًا غير طبيعي صباح يوم الجريمة نتيجة ضغوط نفسية وعصبية كان يعاني منها أخرجته عن طبيعته العادية.

وأوضح أن المشتبه به استهدف بطعنات قاتلة أحد المعتمرين في جناح الاستقبال لفندق السريجي 2 بمكة المكرمة، ومعتمرًا ثانيًا كان في غرفته بطعنات مماثلة، ليلوذ بالفرار.

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