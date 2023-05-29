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مستشار أسري يحذر من سلوك سلبي يدمر الحياة الزوجية

مستشار أسري يحذر من سلوك سلبي يدمر الحياة الزوجية

مستشار أسري يحذر من سلوك سلبي يدمر الحياة الزوجية
٠٢:١١:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المستشار الأسري د. عبدالله السلمان من سلوك سلبي يتسبب في تدمير العلاقة الزوجية بين الزوجين.

سلوك سلبي يدمر الحياة الزوجية

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن التجسس على الآخرين (زوجة – زوج) يتسبب في الضغط النفسي ويفقدك الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب”.

وأضاف السلمان: “لك الظاهر وما أخفاه الإنسان دعه له أو عليه وأنت طالب بحقوقك وقم بواجباتك”.

وأشار المستشار الأسري د. عبدالله السلمان إلى أن سلامة الصدر وإحسان الظن تمنحك راحة البال والسكينة.

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لا منتصر أو خاسر

وفي وقت سابق، قال د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، “إنه في العلاقة الزوجية لا يوجد منتصر وخاسر ؛ بل توجد علاقة سعيدة وأخرى غير سعيدة”.

وأضاف السلمان “التواصل بين الزوجين ليس تحدي بل تفاهم وتفهم وتقبل وتعايش، الحوار الزوجي ليس هدفه إثبات أنكِ أفضل وأكثرُ فهما وأن الطرف الآخر أقل فهماً أو أسوأ !”.

وختم د. عبدالله السلمان بقوله “السعادة تقبل القسمة على ٢ وأكثر وليست مكرسة للأنانية”.
التجسس - يتجسس - سلوكيات تدمر الحياة الزوجية - الاسرة

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التجسس الحياة الزوجية الزوجين السعادة الزوجية مستشار أسري

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