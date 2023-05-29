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قريبًا.. واتساب يطرح ميزة مشاركة الشاشة في أنظمة أندرويد
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قريبًا.. واتساب يطرح ميزة مشاركة الشاشة في أنظمة أندرويد

قريبًا.. واتساب يطرح ميزة مشاركة الشاشة في أنظمة أندرويد

قريبًا.. واتساب يطرح ميزة مشاركة الشاشة في أنظمة أندرويد
١٢:٤٢:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق التواصل الفوري واتساب على ميزة جديدة للهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل أندرويد، وهي ميزة مشاركة الشاشة.

وعلق فيصل السيف على هذه الميزة بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “يعمل تطبيق واتساب على أنظمة أندرويد على ميزة جديدة وهي مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو”.

ميزة مشاركة الشاشة

وأضاف فيصل السيف “ستمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة شاشات هواتفهم، مما يسهل العروض التقديمية للعمل والدعم الفني لتنافس بها مع تطبيقات مثل Teams و Zoom”.

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وفي وقت سابق، أكد الخبير التقني عبدالله السبع، أن ميزة قفل الدردشة والمحادثات برقم سري وصلت لأكبر عدد من المستخدمين في تطبق التراسل الفوري الواتساب.

طريقة تفعيل الخدمة

وأوضح السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن استخدام الميزة من خلال الفيس آي دي أو برقم سري.

وأشار إلى أن المحادثات المغلقة برقم سري موجودة في قسم خاص، ويمكن الحصول على الخدمة في تطبيق واتساب آخر إصدار، أو إغلاق التطبيق وإعادة فتحه.

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ميزة تعديل الرسائل

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق أحد أهم الميزات المنتظرة بشدة والتي تتيح لمستخدميه القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها.

وأوضح التطبيق أنه أصبح بالإمكان تعديل الرسائل المرسلة على واتساب إذا اكتشفت فيها خطأ أو غيرت رأيك.

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تطبيق واتساب ميزة مشاركة الشاشة هواتف أندرويد واتساب

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