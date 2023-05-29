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رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان
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رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان

رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان

رصد هاتفه بأكثر من منطقة في بيروت.. تفاصيل جديدة عن اختطاف مواطن بلبنان
١٢:٠٢:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل جديدة حول تداعيات خطف مواطن من المملكة في العاصمة اللبنانية بيروت.

خطف مواطن في بيروت:

وبحسب ما ذكرته صحيفة الجديد اللبنانية، فإن الاتصال فقد مع المواطن عند الساعة الرابعة صباح الأحد بعد خروجه من أحد المقاهي في منطقة البيال.

وكانت الصحيفة قد كشفت عن أن مواطناً من المملكة يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية منذ سنوات اختطف في بيروت.

خاطفون - ارشيف الصور
خاطفون – ارشيف الصور

وزير الداخلية اللبناني:

من جانبه أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن المواطن المختطف بخير، والقضية دقيقة جدا.

وأوضح في مداخلة مع قناة “العربية”، أنه يجري التواصل مع سفير المملكة وليد بخاري لإطلاعه على ما يلزم من تفاصيل، وهذه القضية غير مقبولة لأنها تمس بعلاقة لبنان مع المملكة والدول العربية.

وشدد أن أمن وأمان كافة المقيمين على الأراضي اللبنانية مهم جدا للبنان وعلاقاته معهم.

وتابع قائلا: نتابع الموضوع منذ البارحة وحتى الآن، كما نتابع حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة الممتدة في بيروت ومحيطها.

كما أوضح مولوي أن هاتف المواطن تنقل بين أكثر من منطقة في بيروت، وهذا يدل على عمل معين لدى الفاعلين.

سلامة المواطن السعودي

وأكد أنه يستوجب على القوى الأمنية اللبنانية أن تكون على قدر كبير من الحيطة والحذر، وأن تتعامل مع الموضوع بسرية وبدقة بالغة، وسلامة المواطن السعودي هي الأهم.

وواصل في حديثه: “سيتضح جليا الهدف من العملية، والأهم لدينا كشف كافة الخيوط والعثور على المواطن سليما، حيث تم رصد هاتفه في أماكن مختلفة ضمن بيروت وضواحيها، وليس في الضاحية الجنوبية”.

كما أعرب عن أمله أن تتمكن القوى الأمنية من إيجاده سريعا، والفاعل سيلقى جزاءه، مؤكدا أننا لن نترك مثل هذه الجريمة تمر دون حساب، ويجب أن يكون الحساب جدياً وقاسياً ورادعاً.

سفارة المملكة في لبنان:

وكانت سفارة المملكة لدى لبنان أعلنت قبل ساعات أننا نتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن.

وأوضحت السفارة في بيانها أننا تلقينا بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر الأحد.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اختطاف مواطن الخطوط الجوية السعودية لبنان

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