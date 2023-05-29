بيان مشترك للمملكة والولايات المتحدة بشأن تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية بالسودان

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المملكة والولايات المتحدة، منذ قليل، وقبل دقائق من انتهاء الهدنة بين طرفي النزاع في السودان، بيانا مشتركا، بتمديد الهدنة لخمسة أيام أخرى.

تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية

وأورد البيان: “تعلن المملكة والولايات المتحدة الأمريكية أنه في يوم 29 مايو 2023م، بمدينة جدة، وقع ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة – خمسة أيام – وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي”..

وحسب “واس”، أكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية: إعلان جدة خطوة أولى.. وعودة الاستقرار للسودان هدفنا

إدانة استمرار أعمال العنف

وفي الوقت نفسه، أدانت تدين المملكة وأمريكا استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة. ويحثان الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام.

‏‎وقف إطلاق النار

كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

‏‎واختتم البيان: “تُذكّر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الطرفين بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”.