هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف مراقبين ميدانيين في عدد من المناطق

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (مراقب ميداني) في كل من (تبوك، جدة ، الشرقية ) لحملة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة) على النحو التالي:

– مراقب ميداني (عدد 2 – تبوك)

– مراقب ميداني (عدد 2 – جدة )

– مراقب ميداني (عدد 2 – الشرقية)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم في أحد التخصصات المهنية أو التقنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل.

– لا يتطلب وجود خبرة.

الوصف الوظيفي:

دعم تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.

المسؤوليات والواجبات الرئيسية :

– التنسيق بين المستهلك ومقدم الخدمة في جميع المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومنها معالجة الشكاوى وتوعية المستهلك والرد على الاستفسارات.

– التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية، كبار المستهلكين، والمستثمرون والباحثون، والجهات الأكاديمية في المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة (التواصل، اللقاءات الدورية، المكاتبات، التوعية بمهام الهيئة، الرد على الاستفسارات).

– المشاركة والتنسيق لإجراء زيارات ميدانية رقابية بصفة دورية لمقدم الخدمة تشمل معالجة الشكاوى والتأكد من الالتزام بالتنظيمات المعتمدة.

– المشاركة والتنسيق لتدقيق بيانات المرخص لهم بصفة دورية (الشكاوى، المؤشرات، حالات الالتزام).

– التواصل مع المرخص لهم، والرد على استفساراتهم واستقبال طلبات المستثمرين.

– المساعدة في مهام ضبط المخالفات، ، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

– دعم إداري لأعمال الهيئة والتنسيق للخدمات اللوجستية.

– إعداد التقارير التي تندرج تحت مسؤولياته.

– ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.

– يقوم بأي مهام أخرى تطلب من قبل الرؤساء المباشرين.

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طريقة التقديم:

بدأ التقديم الاثنين:1444/11/9هـ من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/11/23هـ