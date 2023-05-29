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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف مراقبين ميدانيين في عدد من المناطق
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هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف مراقبين ميدانيين في عدد من المناطق

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف مراقبين ميدانيين في عدد من المناطق

هيئة تنظيم المياه والكهرباء تعلن عن وظائف مراقبين ميدانيين في عدد من المناطق
١٢:٤١:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (مراقب ميداني) في كل من (تبوك، جدة ، الشرقية ) لحملة الدبلوم كحد أدنى (لا يشترط الخبرة) على النحو التالي:

– مراقب ميداني (عدد 2 – تبوك)
– مراقب ميداني (عدد 2 – جدة )
– مراقب ميداني (عدد 2 – الشرقية)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الدبلوم في أحد التخصصات المهنية أو التقنية أو تخصص مرتبط بمجال العمل.
– لا يتطلب وجود خبرة.

الوصف الوظيفي:

دعم تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.

المسؤوليات والواجبات الرئيسية :

– التنسيق بين المستهلك ومقدم الخدمة في جميع المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة ومنها معالجة الشكاوى وتوعية المستهلك والرد على الاستفسارات.

– التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية، كبار المستهلكين، والمستثمرون والباحثون، والجهات الأكاديمية في المجالات ذات العلاقة بمهام الهيئة (التواصل، اللقاءات الدورية، المكاتبات، التوعية بمهام الهيئة، الرد على الاستفسارات).

– المشاركة والتنسيق لإجراء زيارات ميدانية رقابية بصفة دورية لمقدم الخدمة تشمل معالجة الشكاوى والتأكد من الالتزام بالتنظيمات المعتمدة.

– المشاركة والتنسيق لتدقيق بيانات المرخص لهم بصفة دورية (الشكاوى، المؤشرات، حالات الالتزام).

– التواصل مع المرخص لهم، والرد على استفساراتهم واستقبال طلبات المستثمرين.

– المساعدة في مهام ضبط المخالفات، ، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.

– دعم إداري لأعمال الهيئة والتنسيق للخدمات اللوجستية.

– إعداد التقارير التي تندرج تحت مسؤولياته.

– ينسق ويجمع التقارير الواردة من مختلف فرق التفتيش والرقابة الميدانية في المناطق وتحليل المرئيات والنتائج.

– يقوم بأي مهام أخرى تطلب من قبل الرؤساء المباشرين.

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طريقة التقديم:

بدأ التقديم الاثنين:1444/11/9هـ من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/11/23هـ

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