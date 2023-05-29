“ولا تفسدوا في الأرض”.. 600 مليون شجرة يتم قطعها من أجل السجائر

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أشارت آخر الإحصاءات إلى أنه على المستوى العالمي، تتعرض أكثر من 600 مليون شجرة إلى القطع من أجل صناعة السجائر.

وفي الوقت نفسه، تبلغ 84 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بسبب التدخين، كما يتم استهلاك 22 مليار لتر من الماء في صناعة السجائر.

مساحات شاسعة من الغابات

وبجانب كل هذه الأضرار الخطيرة، يتم فقدان ما يقدّر بنحو 1.5 مليار هكتار من الغابات (الاستوائية بشكل رئيسي) في جميع أنحاء العالم منذ السبعينات بسبب التبغ، مما أثر بشكلٍ مباشر في زيادة تصل إلى 20% من الزيادة السنوية في غازات الاحتباس الحراري، حسب “اليوم”.

8 ملايين شخص سنويا

ومن ناحية أخرى، أشارت آخر الأرقام إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التدخين، فضلًا عن العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب هذه الآفة الخطيرة، كما تمتد آثار التبغ والتدخين إلى التسبب في التلوث على كوكب الأرض بفعل النفايات ما بعد الاستهلاك.

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بيئة خالية من التبغ

وتواجه المملكة أضرار التدخين، على كافة المستويات، مستهدفة الوصول إلى بيئة صحية خالية من التبغ، تواصل وزارة الصحة ممثلةً باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أعمالها، بإطلاقها حملة “حياتك تفرق” الهادفة إلى نشر التوعية بأضرار التبغ ومخاطره على صحة الفرد والبيئة.

ودعت جميع ممارسي التدخين إلى المسارعة بالتواصل مع العيادات المختصة بالإقلاع عن التدخين من خلال التواصل على الرقم الموحد 937 أو عبر تطبيق صحتي.

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مخاطر على حياة الشباب

وعلى صعيد زراعة التبغ، يواجه المزارعون الشباب خطرًا متزايدًا للإصابة باضطراب وظائف الكلى في وقت مبكر، بالإضافة إلى ارتفاع معدل انتشار التدخين بينهم، كما تتأثر النساء بالآثار الضارة لزراعة التبغ حيث يواجهن مخاطر أكبر من العقم ومشاكل الإنجاب.

ويسبب استخدام التبغ كذلك أعباءً إنسانية واقتصادية كبيرة، إذ يرتبط التدخين بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم.