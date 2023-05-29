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توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين

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توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين

توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين

توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين
٠١:٠٦:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقع تويتر، مع سؤال وجهه أحد المستفيدين عن إمكانية الجمع بين وظيفتين.

أكثر من صاحب عمل

وأجاب حساب التأمبنات، موضحا أن: “نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ويمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات “هنا“.

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وفي وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا هامًا بشأن الخطوات المطلوبة من اجل تسجيل المنشآت.

التأمينات: تسجيل المنشآت يتم استباقيًا

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “توتر”، أن تسجيل المنشآت يتم استباقيًا حيث تعتمد المنشأة تلقائياً بعد تسجيلها في وزارة الموارد البشرية.

وأضاف أن رقم الاشتراك يُرسل على صاحب العمل لذا نأمل منك تحديث البيانات لدى الوزارة، وأنه في حال استمرار المشكلة يمكن التقدم بشكوى.

حقيقة وقف صرف المعاشات للوكلاء بشكل مباشر

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة وقف صرف المعاشات للوكلاء بشكل مباشر.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه تم إيقاف الصرف للوكلاء بشكل مباشر ويلزم إرفاق حساب بنكي خاص لكل وريث.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم التأمبنات الاجتماعية الجمع بين وظيفتين حساب التأمينات

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