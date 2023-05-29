مع قدوم الصيف .. طرق بسيطة للحصول على البطيخ الناضج

تواصل- فريق التحرير:

وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطيخ في المملكة إلى أكثر من 99%.

ومع قدوم الصيف يزيد الإقبال على تناول البطيخ لما يحتوي عليه من أنسجة وألياف تحتفظ بالماء ما ساهم في عدم الشعور بالعطش.

طرق الحصول على بطيخ جيد:

ولأجل الحصول على بطيخة جيدة أثناء التسوق توجد عدة طرق يمكن اتباعها للحصول على الثمرة الجيدة منها:

1-عنق الثمرة: يشير الجذع البني والجاف إلى أن البطيخ قد نضج تماما، فإذا كان الجذع مرنا نسبيا، ولونه أخضر، فقد تم حصده مبكرا جدا، ولم ينضج تماما بعد.

2- البقعة الصفراء: التي تظهر على البطيخ هي في الواقع الجزء الذي استقرت عليه الثمرة على الأرض في الحقل.

وكلما كان لون هذه البقعة أصفر كريمي كان البطيخ أحلى، وإذا كانت البقعة خفيفة أو قريبة من اللون الأبيض فهناك احتمال كبير أن يكون البطيخ أقل حلاوة.

3- الشبكة العنكبوتية: تشير البقع البنية التي تشبه شبكات العنكبوت إلى أن النحل قد لامس أسدية زهرة البطيخ عدة مرات. كلما كانت كثيرة زادت حلاوة البطيخ.

4- ابحث عن الأنثى: يُطلق على البطيخ الكبير البيضاوي اسم “البطيخ الذكر”.

بينما يُطلق على الأصغر حجما والمستدير اسم ” أنثى البطيخ”، ويتميز البطيخ الذكر، بأن له طعم مائي ذو سيولة أكبر، بينما الأنثوي حلاوته أكثر.

5- متوسط الحجم: اختر بطيخا متوسط الحجم، ويجب أن يكون دائما ثقيلا بالنسبة إلى حجمه، وإلا كان مجوفا من الداخل.

البطيخ في المملكة:

‏ويزرع البطيخ في المملكة في موسمين هما سبتمبر ويغطي حماية من الصقيع، وفي فبراير حتى نهاية مارس ويتم جني محصوله بعد 90 إلى 120 يومًا، ويزرع في معظم مناطق المملكة.

ومن أهم المناطق إنتاجًا الرياض الجوف، حائل، مكة المكرمة، القصيم، وجازان.

فوائد صحية

ومن الفوائد الصحية للبطيخ أنه يعد مصدرًا كبيرًا للفيتامينات ويقوي المناعة ويحمي الدماغ ويقي من أمراض القلب والسرطان ويحمي من الجفاف.

اقرأ أيضا

لا غنى عنه في الصيف.. احذر الأمراض التي يتسبب فيها مكيف الهواء