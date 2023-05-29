بعد توبيخه.. رئيس وزراء اليابان يقيل ابنه من منصبه

تواصل- فريق التحرير:

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء ابنه من منصبه.

ويشغل نجل رئيس الوزراء الياباني منصب سكرتير، حيث تمت إقالته بسبب “تصرف غير مناسب” في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة.

رئيس وزراء اليابان يقيل ابنه:

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن شوتارو كيشيدا دعا العام الفائت مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة لأحد الاحتفالات.

ونشر بعض المدعوين صورا وهم يقلّدون فيها مؤتمرا صحافيا فيما ظهر أحدهم مستقليا على درج مغطى بالسجاد الأحمر.

ونقلت عن فوميو كيشيدا قوله للصحافيين : “سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير مناسب لسكرتير سياسي وقررنا استبداله” موضحا أن هذا سيتم في أول يونيو المقبل.

كما قام فوميو كيشيدا بتوبيخ ابنه البالغ 32 عاما لكن انتقادات المعارضة تزايدت ، مطالبة باستقالته.

يذكر أن رئيس الوزراء سبق أن تعرض لانتقادات بشأن سلوك ابنه الذي استخدم سيارات رسمية خلال رحلات إلى أوروبا لشراء هدايا تذكارية للوزراء.

كما خسر كيشيدا أربعة وزراء في ثلاثة أشهر بسبب مزاعم بوجود مخالفات مالية أو علاقات مع طائفة “مون” المثيرة للجدل في البلاد.

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