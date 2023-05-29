الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد غياب لسنوات طويلة.. ظهور الإعلامي”سعيد الزهراني” مؤذنًا في مسجد
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بعد غياب لسنوات طويلة.. ظهور الإعلامي”سعيد الزهراني” مؤذنًا في مسجد

بعد غياب لسنوات طويلة.. ظهور الإعلامي”سعيد الزهراني” مؤذنًا في مسجد

بعد غياب لسنوات طويلة.. ظهور الإعلامي”سعيد الزهراني” مؤذنًا في مسجد
١٠:٠٤:٢٢ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف أحدث ظهور للإعلامي سعيد الزهراني، وذلك بعد غياب دام سنوات طويلة.

الإعلامي سعيد الزهراني يرفع الأذان:

وظهر الإعلامي ” الزهراني”، – الذي نال شهرة واسعة في الثمانينات-  وهو يؤذن، ويقيم الصلاة في أحد المساجد.

وقد حظي الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مغردون مع ظهور الزهراني ، وتضمنت التعليقات الدعاء له بالصحة والعافية.

الإعلامي سعيد الزهراني:

يذكر أن الإعلامي الشهير كان يقدم برامج شهيرة في الثمانينات، وهي ” ألوان وبدون ألوان ، وجولة في مدينة ، والصيف والناس”.

وفي مقابلات سابقة أوضح الزهراني أنه يهوى زراعة النخيل وتشده البرامج الدينية وبرامج قناة الاخبارية.

وفي رأيه عن وسائل التواصل قال :” وسائل التواصل قدمت لجميع من يريد العمل والتميز والشهرة النافعة وأسهل الطرق للمتابعة لذلك نجد كثيراً من المشاهير في الوقت الحاضر منهم من شهرته أوصلته عنان السماء بالمحتوى الذي يقدمه وهناك العكس”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اعلامي سعيد الزهراني غياب اعلامي

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