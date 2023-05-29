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بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن

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بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن

بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن

بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن
٠٩:٥٠:٠١ م، الإثنين، ٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان أننا  نتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن.

اختفاء مواطن في لبنان:

وأوضحت السفارة في بيانها أننا تلقينا بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد.

وقبل ساعات أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل لها، باختطاف مواطن يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وحسب القناة، فإن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار.

وزير الداخلية اللبناني:

فيما علق وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي،على أنباء اختطاف مواطن من المملكة في بيروت وطلب فدية.

وقال الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة سفير المملكة  في بيروت”.

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اختفاء مواطن بسام مولوي بيان عاجل سفارة المملكة لبنان وزير الداخلية اللبناني

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